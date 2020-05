Feijóo: "Temos que celebrar eleccións de forma inmediata"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantén a incógnita sobre cando será a nova data das eleccións autonómicas que quedaron suspendidas pola pandemia do coronavirus e, aínda que tampouco desvelou se as convocará este luns, este domingo dixo que o fará "máis pronto que tarde" porque se teñen que celebrar "de forma inmediata" para evitar un rebrote da Covid-19.

"Temos que celebrar eleccións de forma inmediata", manifestou a preguntas da prensa tras participar na videoconferencia entre os líderes autonómicos e o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, na que, tal e como asegurou Feijóo, só falaron "de sanidade".

"Ningún presidente autonómico falou de cuestións que afectan á súa comunidade desde o punto de vista electoral", explicou, aínda que dixo "coñecer cales son os tempos electorais" que marca a lexislación, concretamente 54 días entre a súa convocatoria e a votación.

🎥 Comparecencia do presidente da Xunta, @FeijooGalicia, tras a décima videoconferencia co Goberno central e co resto de presidentes autonómicos https://t.co/gAbBcfM4iW