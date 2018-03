Feijóo, en 'Salvados': "No contemplo la posibilidad de suceder a Rajoy"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado que no contempla la posibilidad de suceder en la presidencia del Partido Popular a Mariano Rajoy, pero ha emplazado a dentro de un año, "cuando el presidente nos dirá lo que decida hacer", para contestar si optará a relevarle.

"Si me quiere hacer esa pregunta dentro de un año, le podré contestar", ha respondido Feijóo a la pregunta del periodista Jordi Evolé en una entrevista a Salvados de La Sexta, donde el presidente gallego también ha valorado las capacidades de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para suceder a Rajoy.

Según Feijóo, la vicepresidenta "tiene formación, información y oficio para, si ella quiere, intentarlo", y Cospedal, además, el "factor positivo" de haber presidido una comunidad autónoma. "Un presidente del Gobierno que haya sido presidente de una comunidad autónoma es positivo para España", ha dicho reconociendo que él también tendría esa cualidad en una hipotética carrera a la sucesión.

Sin embargo, Feijóo ha insistido en que su futuro sigue pasando por Galicia, ya que no tiene constancia de que Rajoy quiera retirarse. "No tengo ninguna información de que Rajoy vaya a dejar de ser presidente del partido, toda la información que tengo apunta a lo contrario, que le gustaría seguir", ha indicado.

ENTREVISTA EN OS PEARES. En la entrevista, grabada en Os Peares, donde un grupo de hombres y mujeres no reparó en elogios hacia su vecino más ilustre, el titular de la Xunta habló de su "mejor experiencia" como persona, que fue ser padre a los 55 años ("ahora tengo 56 y mi hijo ya cumplió uno"), volvió a reconocer que había sido votante de Felipe González, mostró su admiración por el cantautor Luis Eduardo Aute y señaló que entendía a los jubilados porque su madre cobraba una pensión con la que era difícil llegar a final de mes.

Ya en el plano político, admitió errores sobre algunas declaraciones que hizo sobre los incendios forestales en Galicia y sobre su fotografía con una manguera para apagar un fuego. "Eso fue una metedura de pata".

Feijóo, que aseguró que ha "aprendido" de sus "errores", no eludió ninguna cuestión. Tampoco las relativas a las imágenes en las que aparecía con Marcial Dorado, que achacó a su ingenuidad y bisoñez. "Yo no sabía nada de esa persona. Esa es la verdad", recalcó. "Ahora cuando me invitan a ir a cualquier lugar o a una fiesta siempre preguntó quién es el anfitrión y a veces decido no ir".