O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desatou o compromiso da Xunta para alcanzar a "plena inclusión" das persoas con trastornos do espectro autista (TEA) a través da educación e o emprego. Así o asegurou nunha mensaxe publicada no seu perfil da rede social Twitter con motivo da celebración do Día Mundial do Autismo.

No texto, o máximo mandatario autonómico sinala que esta efeméride supón unha nova oportunidade para "abrazar a diversidade" e "romper cos estereotipos que impiden avanzar". "O #DiaMundialAutismo é unha nova oportunidade para abrazar a diversidade e romper cos estereotipos que impiden avanzar. Desde a @Xunta mantemos o noso compromiso de alcanzar a plena inclusión das persoas con TEA a través da educación e o emprego #PuedoAprenderPuedoTrabajar", sinala a mensaxe publicada en galego.