Feijóo sóbese á nora nas festas da Ascensión, nas que coincide con Caballero e Pontón

A falta dun ano para a próxima cita coas urnas, as eleccións municipais de 2019, os líderes do PPdeG, PSdeG e BNG deixáronse ver polas festas da Ascensión de Santiago de Compostela acompañados polos respectivos cargos locais de cada formación. Todos eles coincidiron nuns festexos aos que non faltou o alcalde da cidade, Martiño Noriega (Compostela Aberta).

O primeiro en chegar á Alameda compostelá foi o xefe de filas dos populares galegos e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que un ano máis mantivo a 'tradición' de dar un paseo polas festas xunto ao portavoz local do PP, Agustín Hernández. Un percorrido no que ambos estiveron acompañados por unha comitiva popular na que, entre outras persoas, púidose ver á conselleira do Mar, Rosa Quintana, así como á deputada Paula Prado.

No paseo foron numerosos os veciños e turistas que se achegaron ao máximo mandatario autonómico para conversar con el ou sacarse unha foto. Así, ademais de fotografarse con dúas nenas que vestían traxe rexional galego, saudou a varios turistas que se achegaron a falar con el, como unha parella de Barcelona e un grupo de México, país que o presidente da Xunta visitou a semana pasada nunha viaxe institucional.

Todo iso antes de penetrarse na zona das atraccións. Alí, despois de sacar o seu móbil persoal do peto e fotografar a nora, o presidente non dubidou en subirse a ela despois de chancear respecto diso cos xornalistas. "Desde arriba ven as cousas mellor, cunha certa perspectiva", dixo Feijóo.

"Que atrevido, Alberto!", exclamou unha señora que participaba na comitiva popular mentres observaba como o presidente se subía á nora. Xunto a Feijóo, e ao son do Échame la culpa de Luís Fonsi, montaron na atracción Paula Prado, Agustín Hernández e a parlamentaria autonómica e edil municipal María Antón.

"Desde Monte Pío vese moi ben a nora e é a primeira vez que desde a nora vexo Monte Pío", manifestou o presidente da Xunta ao baixar da atracción, experiencia que recomendou a todo o mundo. "Vivimos nun xardín!", exclamou. "É un paseo por Compostela desde arriba", destacou para asegurar que sentiu "cero vertixe".

PULPEIRA. Rematado o paseo, Feijóo acompañou á comitiva popular ata a pulpeira, espazo no que os populares coincidiron con socialistas e nacionalistas. Nesta carpa, que cada ano se instala na Carballeira de Santa Susana, tamén tiña mesa reservada Compostela Aberta.

Á beira da mesa na que sentaban os populares, situáronse os socialistas, que chegaron á carpa despois de percorrer tamén a Alameda e participar nos festexos. Precisamente, aínda que non se subiu á nora, o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, non dubidou en retar aos membros do PSOE local de Santiago a unha carreira aos 'camelos', disputa que gañou a secretaria xeral dos socialistas en Santiago, Milagros Castro.

"Non será isto un preludio das primarias para a candidatura á Alcaldía de Santiago?", preguntoulle un dos xornalistas ao portavoz local, Paco Reyes, que tamén disputou a carreira xunto ao exalcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, e a exedil e militante Mercedes Rosón. "A resposta está en si mesma", replicou Reyes.

Precisamente, no paseo central da Alameda compostelá atopáronse o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que se saudaron amistosamente e lembraron os tempos nos que xuntos compartían un faladoiro en televisión. "Xa sabes que es benvido", díxolle o rexedor ao socialista, que se ofreceu a "compartir polbo ou churrasco" con Noriega.

E é que o político vigués explicou aos xornalistas que é a "primeira vez" que acode ás festas da Ascensión, aínda que parte da súa familia, o seu pai e o seu tío, residiron nesta cidade cando eran estudantes. "Xa me dixo o meu pai que isto ía estar a tope", sinalou.

Pola súa banda, tamén participaron nas festas os nacionalistas composteláns, aos que se lles puido ver nun primeiro momento tomando algo nunha terraza da Alameda xunto á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

Antes de acudir á pulpeira, a líder da formación frontista tamén realizou un paseo pola zona, un percorrido no que estivo acompañada polos edís do BNG local, Rubén Cela e Goretti Sanmartín (tamén vicepresidenta da Deputación da Coruña), así como polo deputado Xosé Luís Rivas, 'Mini', e o responsable de Organización Bieito Lobeira.

Das catro forzas con representación no Parlamento de Galicia, o único dirixente que non estivo presente é o portavoz de En Marea, Luís Villares, aínda que nas festas, ademais de ao alcalde, puidose ver a numerosos membros de Compostela Aberta, como os edís Marta Lois e Jorge Duarte.