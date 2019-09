Feijóo, sobre o seu futuro: "O que teña que dicir será no momento oportuno"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse en todo o dito este mércores no hemiciclo do Parlamento galego durante a primeira sesión do Debate sobre o Estado da Autonomía, onde proclamou que o seu "compromiso" con Galicia estaba "máis vixente que nunca" e que os galegos podían "contar con el".

Iso si, este xoves evitou ir un paso máis aló e matizou que el entende que un presidente "sempre" debe estar "a disposición" de Galicia, incluso cando deixa o cargo, antes de engadir que está convencido de que así o fixeron os seus predecesores. Por iso, sinalou que, no que respecta á súa candidatura, falará "de forma clara e diáfana" cando "sexa oportuno".

Sobre a percepción dos xornalistas de que está a abrir a porta a optar a un cuarto mandato, Feijóo chanceou con que "os xornalistas nunca se volven tolos", pero apuntou, ao tempo, ao devandito que ditamina que "nunca deixes que a realidade (o presidente dixo "unha noticia") che estrague bo titular". "Pero non estou a criticar aos xornalistas, nunca o faría", indicou.

Dito isto, reafirmouse nas palabras que pronunciou na pasada xornada no hemiciclo galego. "Nin quito nin poño nada do que dixen. O meu compromiso con Galicia está máis vixente que nunca", insistiu, antes de engadir que os galegos poden contar con el. Iso si, engadiu a retrouso de que poden contar con el "agora e sempre estea onde estea".

En canto a se presentará ou non candidatura a presidir a Xunta polo PPdeG, "como é un tema moi serio", sinalou que, "o que teña que dicir", dirao "dunha forma clara e diáfana" no momento "oportuno" co fin de que "non haxa dúbidas" –en anteriores ocasións situou este momento no primeiro trimestre de 2020–.

OS EXPRESIDENTES. Pero insistiu en que "un presidente da Xunta que (deixe ou non o cargo) non estea sempre a disposición de Galicia, non foi ou non é un bo presidente".

"Estou seguro de que Fernando González Laxe ou Emilio Pérez Touriño, lamentablemente xa non contamos con Manuel Fraga ou Gerardo Fernández Albor, sempre estiveron a disposición de Galicia", esgrimiu, para engadir que el fará o mesmo.

"E como aquí se fala de candidatos, de candidaturas, de partidos, de enquisas, de siglas, permítanme que preservemos a Presidencia da Xunta deste carrusel no que a política española se move neste momento", resolveu.