A Feijóo le "sabe mal" que el emérito viva fuera de España "sin saber muy bien por qué"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este lunes que le "sabe mal" que Juan Carlos I resida fuera de España, una opinión que cree que comparte la mayoría de españoles, dado que no hay "ninguna causa específica que lo inhabilite para ser Rey emérito". Aunque ha asegurado que hay miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "encantados" con esta situación, ha subrayado que "no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español".

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en La Sexta, al ser preguntado si considera que Juan Carlos I debería estar en España, como defiende por ejemplo el expresidente Mariano Rajoy, o si cree que, regrese o no, debería dar explicaciones a los españoles. Feijóo ha señalado que las decisiones que don Juan Carlos "ha tomado como jefe del Estado mayoritariamente han sido beneficiosas para España", si bien ha reconocido que "las decisiones a nivel personal o en su vida privada", "se pueden discutir".

"Pero lo que sí me sabe mal, supongo que a todos los españoles les sabe mal, es tener al exjefe del Estado viviendo fuera de España y, de momento, sin saber muy bien por qué, al menos desde el punto de vista objetivo", ha resaltado. En este sentido, ha afirmado que "un país que se precie, los temas debe resolverlos dentro y no extrapolar los problemas internos", aludiendo después al hecho de que ministros y cargos de Podemos estén a favor de que no vuelva a España a pesar de no tener causa abierta.

"Creo que no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español ni para los españoles esta situación, pero veo que hay mucha gente en el Gobierno que está encantada con esta situación y, además entiende que el rey emérito no puede volver a España aunque no tenga en este momento ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito como es actualmente", ha concluido.

CORONAVIRUS ► Abierto a reducir las cuarentenas