Feijóo y Rueda recuerdan a Valeriano Martínez en el primer aniversario de su muerte

El Gobierno gallego ha celebrado este jueves un acto de homenaje a Valeriano Martínez, el exconselleiro de Hacienda que falleció hace un año mientras trabajaba en su despacho.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de todos sus conselleiros, a excepción de Fabiola García, de permiso por maternidad, han guardado un minuto de silencio en los jardines del edificio administrativo del barrio de San Caetano, en la capital gallega.

El propio Rueda y el sustituto de Martínez en Hacienda, Miguel Corgos, han hecho una ofrenda floral en la placa colocada el pasado diciembre en memoria del funcionario fallecido, en la que se destaca su larga trayectoria al servicio de Galicia en la administración pública.

En un mensaje en las redes sociales, el presidente gallego ha recordado a su "compañero y amigo", "un ejemplo" y "un modelo" para todos en el Gobierno autonómico. "Allí donde estés, querido Valeriano, ten por seguro que cuidaremos de tu legado", concluye el mensaje.

Compañeiro e amigo, non hai día que non nos lembremos del.



Porque foi e sigue sendo un exemplo para todos nós. Porque foi e segue sendo un modelo do que debe ser servir a Galicia.



Alí onde esteas, querido Valeriano, ten por seguro que coidaremos do teu legado pic.twitter.com/uqYKMJJyK4