Feijóo rexeita descricións "apocalípticas" do rural galego

O candidato do PP de Galicia para a reelección como presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseverou este domingo que el "nunca" fará descricións "apocalípticas" do rural galego, un sector para o que dixo que é "clave" garantir "estabilidade política", porque "é a única capaz de otear proxectos a medio e longo prazo".

Así o manifestou a cabeza de lista dos populares nas eleccións autonómicas do 12 de xullo, durante unha visita a unha explotación gandeira no municipio coruñés de Trazo que serviu como primeiro acto sectorial de partido nesta campaña. Alí estivo acompañado dos propietarios da empresa, así como doutros integrantes da candidatura do PP pola Coruña.

Neste contexto, Feijóo insistiu en que nunca falará "en contra do rural", porque iso é "falar en contra de Galicia", nin fará unha descrición "apocalíptica" do mesmo. "Primeiro, porque non é verdade, e segundo, porque é unha falta de respecto á xente que acredita que temos o rural de maior produción da historia", asegurou.

"É verdade que pechan as explotacións pequenas", admitiu a continuación, aínda que matizou que isto se produce "para facer cooperativas grandes e explotacións grandes".

O líder do PPdeG reivindicou que hai 106 concellos galegos cuxa industria "fundamental" é a agroalimentaria, que ademais xera en torno ao 10 por cento do emprego na comunidade. Ademais, detívose no sector lácteo galego, que factura 870 millóns anuais, segundo datos que deu, e que sitúa a Galicia "na 'Champions' da produción da Unión Europea".

Dito isto, Feijóo debullou parte do programa dos populares de cara ás eleccións do 12X, nas que buscará o seu cuarto mandato. Así, comprometeu que "unha das prioridades" até 2024 será "seguir avanzando na industrialización do rural" e facer "atractivos" os investimentos.

Ademais, o candidato asegurou que continuarán promovendo "o emprendimiento" no agro, artellando "follas de ruta" como a estratexia de dinamización do sector lácteo e "facilitando o asentamento de actividades" como os microparques forestais e agrarios.

"FORMACIÓN ESPECÍFICA" E "CONTINUA". En canto a propostas concretas, Feijóo avanzou o impulso de proxectos "tractores" da economía vinculados ao rural, como unha planta de fabricación de fibra forestal, un centro de produción enerxético a través de residuos e a aposta polo 'hidróxeno verde'.

Paralelo a iso, adiantou un plan de "formación específica" e "continua" que necesita o rural, porque traballar neste ámbito implica "non soamente coñecer o produto senón manexalo, transformalo, comercializalo e producilo con calidade". Precisamente, Feijóo aseverou que "o importante non é competir en cantidade", senón "o valor engadido" dos produtos, para o que reivindicou distintivos impulsados desde a Xunta, como 'Galicia Calidade', 'Vaca e Boi de Galicia' e os lácteos de 'Galega 100%'.

Non en balde, o líder do PPdeG aproveitou a súa visita a Trazo para sacar peito en materia fiscal, posto que o rural é "onde se pagan menos impostos en Galicia", a comunidade "máis barata" de toda España tamén para vender, permutar ou alugar terreos.

Así mesmo, valorou que hai máis dun centenar de 'Casas Niño' e 'Casas do Maior' naqueles lugares nos que non hai nenos nin anciáns suficientes para abrir gardarías ou centros de día, e que a Xunta "incrementou" o bono 'Tarxeta Benvida' para todos os pequenos "que nazan no rural".

O RURAL DURANTE A PANDEMIA. Con todo, Feijóo quixo pór o foco "no que fixo o rural na pandemia" da Covid-19, posto que sen este sector os cidadáns "non poderían estar confinados". "Esta pandemia, que trae unha profunda crise económica, probablemente sexa unha oportunidade para o sector rural, porque nos demos conta nestes meses que a despensa é clave. Un país que non ten despensa é un país que depende doutros e un país con menos capacidade, menos autonomía e menos futuro", advertiu.

Por todo iso, o candidato á reelección polo Partido Popular apelou á "estabilidade" e a rexeitar "todo o que é rápido". "Aquí, no rural, sabedes moi ben que desde que se sementa ata que se recolle necesítase moita estabilidade, moita continuidade e moita determinación. Por iso pido aos galegos que non pensen só no que van sementar o próximo 12 de xullo. Pídolle aos galegos que pensen no que van recoller en xullo do ano 2024", suxeriu.