O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non comparecerá no Parlamento de Galicia para dar conta do nomeamento de Corina Porro como delegada territorial do Goberno galego en Vigo. Así o decidiu este luns a Deputación Permanente da Cámara galega cos votos en contra do PP (12), os votos a favor do PSdeG-PSOE, En Marea e o Grupo Mixto (8), e a abstención do BNG (2).

Na súa solicitude, os socialistas e En Marea pedían a convocatoria dunha sesión extraordinaria do pleno para que Feijóo explicase devandito nomeamento xa que, segundo o deputado de En Marea Antón Sánchez, o Partido Popular "confunde as institucións co partido" e funciona como "unha axencia de colocación".

Na mesma liña referiuse o portavoz socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, quen criticou o "uso partidista" da Xunta para "liquidar problemas de partido".

Así, lamentou que o cesamento de Ignacio López Chaves (anterior delegado territorial en Vigo) "non se debeu" a que existisen problemas da Xunta na cidade olívica, "nin a que haxa problemas de relacións institucións", que ao seu xuízo hainos, "senón porque os resultados das eleccións indican un problema serio para o partido e quéreselle dar solución institucional".

Con todo, Leiceaga recoñeceu a traxectoria de Porro no Consello Económico e Social (CES), "onde soubo acordar" e, ademais, valorou que Corina Porro deixase o seu posto no devandito organismo xa que era "incompatible" con ser a presidenta da xestora do PP no concello con máis habitantes de Galicia.

"O PP e Feijóo teñen todo o dereito do mundo a nomear presidenta da xestora a quen desexen, así como a nomear ao delegado territorial da Xunta en Vigo. O problema é que se nomea a Corina Porro para dotar de contido o seu nomeamento de presidenta da xestora", indicou o portavoz socialista, quen asegurou que os populares tratan de "preparar as eleccións desde a Xunta", polo que están "instrumentalizando" dita institución.

Desde o grupo Mixto Luís Villares apoiou esta iniciativa porque "o mellor é que se explique" Feijóo. Con todo, o BNG abstívose xa que, en palabras da deputada nacionalista Olalla Rodil, o Bloque "cre que a Deputación Permanente está para que se falen e debatan problemas dos galegos e non para reproducir os pim pam pum" do presidente do Goberno autonómico co alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Pola súa banda, o deputado popular Pedro Puy considerou esta petición de En Marea e do PSOE "atípica, desproporcionada e absurda" xa que, ao seu xuízo, a Deputación Permanente está para cando hai un problema "grave e urxente" e non para "exercitar cuestións que poden facerse noutro momento".