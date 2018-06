Feijóo retoma este mércores a axenda institucional pública nunha semana clave

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, retomará este mércores a súa axenda institucional pública coa súa participación na entrega de bandeiras azuis na praia de Riazor, na Coruña, e despois de que nas últimas horas, tras participar na xunta directiva que convocou o XIX Congreso do seu partido en Madrid, quedouse no seu despacho traballando a porta pechada. Aínda que non se deixou ver en ningún acto público, si activou "a primerísima hora da mañá", en palabras do seu conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, os mecanismos de coordinación co Goberno central para colocar a Galicia como comunidade de acollida dos migrantes e dos refuxiados que están a bordo do Aquarius no Mediterráneo e que se dirixen a Valencia.

Esta actitude, que tamén foi defendida polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, foi tamén a dos gobernos populares de Castela e León e A Rioxa, pero contrasta coa liña oficial do PP que aínda preside Mariano Rajoy e cuxo coordinador xeneral, Fernando Martínez Maíllo. O dirixente popular preveu —nunha entrevista en TVE— sobre o risco de lanzar a mensaxe de que España é un "coladero para a inmigración ilegal", mentres que a presidenta do Congreso, Ana Pastor, deu a "benvida" a "todo o que sexa ter un comportamento humanitario".

Fontes da súa contorna explicaron a Europa Press que Feijóo tiña despexada a súa axenda pública este martes de antemán, a pesar de que a semana anterior o mandatario autonómico puido contar os seus actos públicos a razón de tres diarios. Non en balde, quixérono desvincular do feito de que esta semana é clave para que o mandatario autonómico decida sobre o seu futuro no partido e, en definitiva, se dá un paso adiante e pugna pola Presidencia do PP após a renuncia de Mariano Rajoy.

O propio Feijóo, nas súas últimas declaracións públicas, apelou a que estes días son tempo para a reflexión. "É a semana da militancia", dixo este luns á saída da reunión do máximo órgano entre congresos do seu partido, no medio dun balbordo mediático en que se lle volveu a preguntar por cal era a súa decisión e cando a comunicaría.

Pero o mandatario autonómico remitiuse aos prazos dados polo partido, os cales "respectará". Así, a decisión que adopte encaixaría no prazo de entre o 18 e o 20 de xuño, día en que, precisamente, citouse de novo coa oposición no Parlamento galego para que lle pregunte polo seu futuro político.

De feito, o mércores día 20, na sesión de control ao Goberno, xa se coñecerá se Feijóo dará o salto á política nacional co aval do tres maiorías absolutas conseguidas en Galicia, unha 'mochila' política á que el mesmo apelou o pasado domingo en declaracións públicas e que outros cargos populares ven como unha razón de peso para que lidere o Partido Popular na nova etapa que se abrirá a partir de xullo.

MOCHILA DE TRES MAIORÍAS ABSOLUTAS. "O Partido Popular de Galicia convenceu a moitos galegos e temos unha terceira maioría absoluta; os galegos coñécennos e saben que garantimos respecto ás urnas e garantimos cumprir o noso programa electoral. Hai moitísimos militantes e dirixentes no partido que teñen ese compromiso", manifestou Feijóo o pasado domingo coincidindo cun acto dunha cooperativa galega.

A ese tres maiorías absolutas apelan en privado varios cargos populares consultados, así como publicamente fíxoo leste mesmo martes o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, o único rexedor do PP que actualmente goberna nunha capital de Galicia e que é delegado nato no Congreso. "Feijóo é unha persona que está perfectamente preparada. Demostrou tres maiorías absolutas, unha xestión que o ampara e unha comunidade que crece por encima do resto de Comunidades en España", declarou o que fora o seu conselleiro de Educación na primeira etapa á fronte da Xunta até as pasadas municipais.

Á marxe da solvencia que observan nun líder que conseguiu reter a maioría absoluta dunha comunidade de forma inédita en España e que freou a Ciudadanos en Galicia —o partido laranxa que non logrou escanos no Parlamento e nin representación galega no Congreso—; os cargos do PP galego consultados por Europa Press non dubidan de que Feijóo sería o candidato, se dá finalmente o paso, que mellor podería "suscitar cohesión e consenso" o partido no conxunto do Estado e o que "mellor" preparado se atopa para dar a batalla nas urnas.

"Non vai ser o mesmo para o partido se Feijóo se presenta, que se non (o fai)", afirma unha fonte popular, que considera, do mesmo xeito que os outros consultados, que o mandatario autonómico ten agora a "oportunidade" de dar o salto. Algúns deles non dubidan en apelar á súa condición de "animal político" e, todos os consultados, recoñecen a "dificultade" de tomar esta decisión, tanto pola cuestión persoal (foi pai hai un ano), como porque tamén suporía abrir o debate sucesorio tamén en Galicia.

A SITUACIÓN EN GALICIA. De feito, algunhas voces do partido recoñecen que a situación actual é máis "cómoda" para os populares galegos da que se produciría se Feijóo dá o salto a Madrid, posto que obrigaría a medio prazo a tomar decisións na Xunta e no partido. Con todo, non o ven un "problema", porque hai unha "forte estabilidade interna". Iso si, o triunfo da moción de censura e o anuncio da súa marcha por parte de Mariano Rajoy obrigou a modificar o cronograma que o PP galego tiña deseñado de aquí ás municipais, como o propio Feijóo e o secretario xeral, Miguel Tellado, recoñeceron a semana pasada en senllas roldas de prensa.

Para dirixir a Xunta até as próximas eleccións —que se celebrarán en 2020 se se esgota a lexislatura, do mesmo xeito que as xerais (en 2016 estiveron separadas apenas por tres meses)—, a opción que se entende "máis lóxica" sería a do vicepresidente, Alfonso Rueda, pero habería que ver se asumiría este papel de forma temporal mentres se celebra o proceso interno en Galicia.

De feito, para o liderado do partido, tamén hai quinielas políticas, nas que figuran o propio Rueda; o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, aínda que hai quen lle ven en Madrid con Feijóo; o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy; e mesmo o presidente do PP de Ourense, Manuel Baltar.