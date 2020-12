Feijóo reta o BNG a rachar os seus acordos co PSOE

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, retou este xoves o BNG a romper os gobernos de coalición co PSdeG e ironizou sobre os seus desencontros a conta dos orzamentos estatais, xa que os nacionalistas, ao seu xuízo, practican cos socialistas "a arte do nin contigo nin sen ti".

Durante a sesión de control do Parlamento galego, a portavoz do BNG, Ana Pontón, instou a "sumar forzas" para lograr que Galicia se beneficie ao máximo dos fondos europeos de reconstrución activados pola pandemia, mentres que Feijóo lle respondeu que "probablemente poderían facer cousas en común" se os nacionalistas romperan os acordos co PSOE nos concellos e deputacións nos que goberna.

"É que me di de facer unha fronte común contra o PSOE, o seu socio. É sorprendente", dixo o presidente galego, que, en todo caso, asegurou que escoitará as propostas do BNG e lembroulle que, con tal fin, traballa na Cámara a comisión para a reactivación económica e social. Ademais, lembrou que a Xunta reservou 100 millóns no bautizado como Fondo Consenso para poder acometer as accións que se acorden no devandita relatorio.

Na sesión de control, previamente, Pontón puxo o foco nos fondos Next Generation para remarcar que, aínda que podería usar a súa intervención para "criticar a falta de liderado e de estratexia" da Xunta, prefería facer un chamamento a tentar "sumar forzas" para deseñar "unha estratexia de país" que evite que Galicia sexa "discriminada" e "perda tamén o tren" dos fondos de reconstrución que chegarán de Europa. "Se se impón a centralidade, Galicia perderá. A pregunta é moi simple? Ímolo permitir?", preguntouse, antes de demandar "transparencia, participación e acordo", e unha estratexia acordada que aposte pola "territorialización" dos fondos europeos, co fin de que a comunidade reciba "a parte que lle corresponde".

"QUERÍAN PARECERSE A RUFIÁN". Feijóo contestou que a Xunta "si" ten unha estratexia para a captación de fondos europeos e incidiu en que os alicerces que enumerou Pontón son precisamente nos que se asenta. "Benvida, por conseguinte", trasladou o presidente.

Ao tempo, reivindicou que Galicia terá máis oportunidades por ser unha comunidade "solvente" grazas, dixo, a que "non se fixo moito caso ao BNG e a outras forzas en política económica". De facelo, advertiu que Galicia tería "case 6.000 millóns máis de débeda".

Dito isto, cargou contra o Goberno central e lembrou ao BNG que o Executivo de Pedro Sánchez, que "debe" recursos do Ivea Galicia, foi investido "grazas ao voto" do BNG. "Asinan un acordo e agora vénnos a pedir unha fronte común? Estaría o PSOE nesa fronte común?", preguntou o presidente galego, quen ironizou con "a papeleta" dos nacionalistas galegos, que "querían parecerse a Rufián" e confórmanse " con parecerse a Arrimadas".

ENFRONTAMENTO CON CABALLERO. Mentres, o presidente da Xunta e o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, volveron protagonizar un enfrontamento na Cámara a raíz do expediente aberto contra o xefe do Xinecoloxía do Hospital de Verín, Javier Castrillo, polo conflito que tivo cunha pediatra un ano atrás.

Así, Feijóo volveu a negar que o proceso administrativo aberto no Sergas contra Castrillo sexa "unha vinganza política" ou "unha purga" contra un dos profesionais que encabezou un ano atrás a loita contra o peche do paritorio comarcal –posteriormente reaberto–.

Fronte ás duras críticas do líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, quen levou este asunto á sesión de control e instou a Feijóo a retirar o expediente contra Castrillo, o presidente da Xunta insistiu en que a "información previa" contra o xinecólogo abriuse porque o instou a pediatra coa que tivo o conflito polo traslado a Ourense dun recentemente nado e defendeu a "independencia" da Inspección Médica.

De feito, Feijóo esgrimiu que será a Inspección Médica a que decidirá se se "activa un expediente" contra o xinecólogo ou se arquiva a denuncia –a documentación remitida ao médico fai constar que se trata dun expediente disciplinario–.

E após incidir en que Caballero xa expuxo este asunto na Cámara "no día da igualdade", Feijóo asegurou que lle parece "lamentable" que volva insistir en "cuestionar" a unha pediatra que trasladou aos seus superiores que Castrillo tivera con ela "un trato desconsiderado" ante a familia dun bebé.

"Está a dicir que lle mandan a unha pediatra que denuncie? Habería que dicir á pediatra que cale?", preguntou Feijóo, quen cargou contra Caballero por "retorcer a realidade" e pediulle "deixar en paz" aos profesionais. "Podería non contestarlle, pero son demócrata", aseverou, para engadir que no pasado ano iniciáronse máis de 20 expedientes.

"Suxire que foron todos instados por unha autoridade maléfica que quere deturpar o sistema sanitario?", preguntou Feijóo a Caballero, quen alertou das "represalias" que evidencian a "peor cara do PPdeG" un ano despois do conflito do paritorio.