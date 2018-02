El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que él y su formación respetan la huelga convocada para la jornada del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, pero ha cuestionado que los grupos llamen a participar ahora y no en la etapa del Gobierno bipartito. "Si usted quiere llamar a huelga general el 8 de marzo, debería explicar por qué no llamaba cuando ustedes gobernaban y la brecha salarial era mayor", ha espetado el presidente gallego a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que lo interpeló sobre igualdad salarial durante la sesión de control en el Parlamento gallego. "Respetamos cualquier derecho constitucional, sea huelga, paro, acto cultural, de protesta o una concentración, no tenga duda, respetaremos todo" ha incidido Núñez Feijóo.

Pese a esas declaraciones, la postura oficial de Génova respecto a esta movilización es tajante. El PP ha anunciado que no va a respaldar la huelga porque "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres" y la tachan de "elitista, insolidaria e irresponsable". Los populares consideran que en la actualidad "no existe un problema de reconocimiento de derechos, sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de mujeres y hombres", aunque reconocen que, por lo general, "todavía" son más las mujeres que renuncian a horas de trabajo para cuidar de los hijos o de mayores, o las que dedican más tiempo al trabajo dentro de casa.

Ana Pontón carga contra el argumentario "carca y neomachista" del PP

Si bien, creen que la igualdad solo se alcanzará desde la "unidad" de hombres y mujeres y no desde el "enfrentamiento" que, a su parecer, busca la 'huelga feminista' del 8 de marzo. Así lo indican en un documento titulado 'Argumentario sobre la huelga general convocada para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer'.

En dicho texto, los 'populares' califican la huelga de "elitista e insolidaria" porque "solo pueden hacer huelga aquellas personas que tengan un empleo" y no los dos millones de mujeres que están en paro, las autónomas que tienen un negocio y no pueden cerrar, o las que cuidan, en soledad, de personas mayores.

BNG. La líder del Bloque, Ana Pontón, calificó este miércoles ese documento del partido como "carca y neomachista" y exigió a Feijóo aclarar "de qué lado está". En este sentido, ha denunciado la discriminación de género en el ámbito laboral, ya que "la pobreza tiene rostro de mujer" y la "conciliación es una carrera de obstáculos", pero también la violencia machista en la que ha tenido más víctimas mortales "que el terrorismo de ETA" en el Estado.