O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, negou, no seu paso por Lugo, que o de Cataluña sexa "un problema de orde pública", como sostivo o ministro do Interior en funcións, Fernando Grande-Marlaska, e atribuíuno á "insubmisión política".

Para seguir esta liña, Núñez Feijóo puntualizou que "este é un problema en que o president da Generalitat é o primeiro en cortar as autovías, e é o primeiro en dicir que vai declarar outra vez a independencia e que teñen que seguir os violentos facendo e actuando con violencia en Cataluña".

"Isto díxoo o señor Torra, e é un presidente autonómico máis. Hai 17 presidentes autonómicos en España e este señor non pode facer o que lle dea a gana, porque ningún presidente autonómico, nin ningún ministro, nin ningún presidente do Goberno poden facer o que lles dea a gana", afeou.

Ademais, acusou ao presidente catalán de "negarse a condenar a violencia". "Négase a comprometerse co estado de dereito e mantén o seu interese de declarar a independencia", censurou.

"Eu volvo reiterar: se ante isto non se fai nada, ao final todo vai parecer que calquera persona, polo feito de ser independentista ou nacionalista ou ser socio do Partido Socialista en concellos cataláns ou na Deputación de Barcelona poida facer ou dicir o que queira, e isto paréceme grave", incidiu.

"Non queremos precipitarnos pero tampouco queremos calarnos, esta situación é excepcional e ante situacións excepcionais o Goberno ten que tomar decisións", engadiu.

Feijóo apelou con respecto ao problema catalán que "nestes momentos a única decisión que non se pode tomar é non facer nada", en relación ao Goberno presidido en funcións por Pedro Sánchez.

"A intensidade das decisións, a concreción das mesmas e o calendario das mesmas xa lle corresponde ao Goberno ao que xa estamos a apoiar; o problema é que o Goberno, na nosa opinión, non está a dar resposta ante a seriedade que supoñen estes actos e a gravidade dos mesmos", profundou.

Así mesmo, apuntou aos "incidentes" deste domingo en Bilbao e agregou que "hoxe –por este luns– non se sabe o que vai pasar esta noite en Cataluña". "En definitiva, os gobernantes non están para estar no Goberno, están para gobernar e eu creo que se necesita que haxa un Goberno central en Cataluña que garanta a seguridade de todos os cataláns", indicou.

ALENTO AOS POLICÍAS FERIDOS

Finalmente, o presidente galego mandou "unha mensaxe" de alento, "á familia do compañeiro de Vigo, que estaba a traballar na policía en Vigo e que foi mobilizado a Cataluña e tamén ao axente da Coruña".

"Parécenos que estes actos violentos son absolutamente inxustificados, cun traumatismo cranioencefálico a un policía é algo que facía moitísimos anos que non viamos", esgrimiu.