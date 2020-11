Feijóo, sobre el reparto de los fondos europeos: "Esto no es un café para todos"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno del Estado que se "fije bien" en los proyectos estratégicos que presente cada comunidad a la hora de concurrir a los fondos europeos Next Generation. "Esto no es un café para todos, ni es aprovechar las autovías que nos quedan por hacer... No, esto tiene que buscar una competitividad en nuestra economía, en nuestra producción", ha manifestado.

Feijóo ha propuesto priorizar en el reparto de fondos a aquellos temas que "cambian la economía de una comunidad autónoma" y ha recordado que, con este objetivo, su gobierno trabaja desde abril con expertos "detectando" lo que se necesita y en una serie de proyectos que, "tengan financiación o no" de estos fondos, supondrán "una oportunidades de negocio, de inversión" y para "orientar" la política industrial para los próximos años.

Según ha indicado, los más de 100 proyectos en los que trabaja su Ejecutivo ponen "en valor la materia prima" y los recursos naturales de Galicia. "Porque entendemos que estos deberían quedarse, no ser proyectos estéticos o cosméticos, sino proyectos que entren en el corazón del sistema industrial", ha asegurado Feijóo.

Además, el presidente autonómico ha pedido una mayor claridad en los criterios de reparto y ha apelado a tener en cuenta cuestiones como la dispersión de la población, el problema demográfico, la transición industrial "inacabada" y la digitalización para reducir las diferencias en los niveles de renta de las regiones. En este sentido, ha considerado necesario "aprovechar" el fondo para equiparar las rentas europeas. "Subir en algún escalón y converger en renta nos parece que es fundamental", ha sostenido Feijóo.

"Nosotros trabajamos con el Gobierno central para que acierte, porque el acierto del Gobierno central es el acierto de las comunidades", ha afirmado en un foro en el que ha coincidido con su homólogo asturiano, Adrián Barbón, al destacar la oportunidad que suponen estos fondos para corregir desequilibrios.

AYUDAS A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS. Tras citar algunos de los proyectos en los que trabaja Galicia, como la fábrica de viscosas a partir de madera, el aprovechamiento de decesos animales para crear energía y abono o una iniciativa conjunta con el sector de la automoción, ha abogado también por "ayudar a los sectores más afectados", como el de la hostelería. "Es un sector al que debemos de ayudar de forma directa, sin paliativos", ha subrayado.

En este punto, ha citado las ayudas al ocio nocturno para el pago de alquiler o el mantenimiento del empleo, medidas para apoyar al sector del comercio, al turismo y a los servicios a adaptarse a las nuevas circunstancias; la puesta en marcha de un plan de digitalización para pymes y autónomos; así como el plan de rescate para autónomos, dotado con 70 millones.

"Todas estas iniciativas ejemplifican los esfuerzos destinados a paliar la compleja situación de las empresas y sectores que peor lo están pasando", ha señalado para apelar también a la necesaria implicación de otras administraciones como los ayuntamientos y el gobierno central.

Sobre este punto, ha incidido en la necesidad de reducir el Iva turístico al 4% y mantener los ERTE mientras duren las restricciones sanitarias, así como que los ayuntamientos revisen el cobro de las tasas municipales durante el tiempo que dure esta situación.

DEMANDAS EN INFRAESTRUCTURAS. En el foro, asimismo, Feijóo ha vuelto a pedir al Ejecutivo estatal que la puesta en valor del corredor del noroeste, "que cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el del Mediterráneo". Además, tras censurar los elevados peajes de la AP-9, ha propuesto "un gran pacto" por las grandes infraestructuras viarias que redunde en un "trato equitativo y homogéneo" de los ciudadanos españoles, con independencia de la comunidad en la que vivan.

Todo ello en una intervención en la que ha citado alguno de los proyectos legislativos que Galicia pondrá en marcha en los próximos meses, como la Ley de Reactivación cuyo principal objetivo es la simplificación de los trámites administrativos para "disminuir al a mitad los tiempos".

USO DE LA MADERA. Por otra parte, durante su participación en la asamblea del Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, Feijóo ha destacado la apuesta del Gobierno gallego por potenciar el uso de la madera en la rehabilitación y en la construcción, como elemento fundamental para impulsar la transformación de la economía y de la industria gallega. Con este objetivo y a través de la Axencia Galega de Industria Forestal, ha recordado que la Xunta aprobó en el último Consello una línea de ayudas dotada con una inversión de casi 1,7 millones para favorecer el uso de la madera como elemento estructural en viviendas y locales comerciales. Una línea que favorecerá a más de un centenar de beneficiarios: a 89 viviendas y a 19 locales.

Tras destacar que esta apuesta se refleja también en el proyecto que Galicia presentará a los fondos europeos, ha resaltado la puesta en marcha del nuevo Plan Forestal de Galicia, que marcará las directrices de gestión de los montes gallegos durante los próximos 20 años y prevé una inversión de 4.900 millones de euros hasta 2040.