Feijóo reivindica en su Os Peares natal la "experiencia" para la reconstrucción

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes su "experiencia" de gestión de cara a la reconstrucción económica y social de la Comunidad, al tiempo que ha rechazado entrar en "disputas" de partidos y candidatos.

"La política no va de eso, ni de enfrentamientos, ni de disputas, ni de candidatos. Aquí, en Galicia, la política va de Galicia", ha dicho Feijóo en su localidad natal, Os Peares, un enclave dividido por cuatro ayuntamientos -Carballedo, Nogueira de Ramuín, A Peroxa y Pantón- y dos provincias -Lugo y Ourense- que ha escogido para visitar en el primer día de campaña electoral de cara a los comicios del 12 de julio.

Durante una emotiva intervención ante la que fue la vivienda familiar, Feijóo ha explicado que propuso a sus asesores arrancar la campaña en "un lugar excepcional" como Os Peares porque esta carrera hacia las urnas "también va a ser excepcional", tras la crisis sanitaria de la Covid-19.

De hecho, el dirigente popular, que ha estado acompañado de las cabezas de lista por Lugo y Ourense, Elena Candia y Marisol Díaz, respectivamente, así como de otros cargos del PP gallego, ha sido recibido por decenas de vecinos y conocidos suyos, que han desplegado por el pueblo diferentes pancartas que decían 'Presidente, gracias por cuidarnos' y 'Alberto, querémoste na Xunta pero Os Peares é a túa casa'.

"Si no fuese de aquí, no sería Alberto Núñez Feijóo", ha remarcado durante su discurso ante la prensa, en el que ha reafirmado su objetivo de conseguir una cuarta mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo que le permita gobernar otros cuatro años.

NI "DOGMATISMOS" NI "IMPROVISACIONES". En este sentido, Feijóo ha evocado sus 11 años al frente de la Xunta para afirmar que "la reactivación de Galicia no va a ser fruto de dogmatismos ni de improvisaciones". Por ello, ha avanzado que aprovechará los 15 días de la campaña del 12J para que la gente "conozca" sus propuestas, pero también un "balance" de "lo que revolucionó Galicia en la última década".

Así, ha recordado que accedió al Ejecutivo gallego por primera vez en 2009, durante una "profunda crisis económica negada oficialmente", tras la cual le tocó gobernar durante "años de austeridad y dificultades". En 2012, ha continuado Feijóo, consiguió la segunda victoria "en aquellos meses en los que se discutía si España, para llegar a fin de mes, tenía que recibir el dinero de Europa".

Tras esto, ha subrayado que en los anteriores comicios autonómicos, en septiembre de 2016, a nivel estatal "se amenazaba con unas terceras" elecciones generales consecutivas ante la "inestabilidad" política del momento. Y ahora, en junio de 2020, a semanas de que reabran las urnas en Galicia, el candidato a la reelección ha advertido del momento "difícil" que atraviesa la Comunidad y toda España, con una pandemia "que aún no está solucionada" debido a los rebrotes y sus "efectos económicos y sociales".

Ha subrayado los cuatro ítems que representan "las cuatro Galicias" que quiere conseguir: verde, joven, innovadora y familiar

Por ello, Feijóo ha trazado un paralelismo con Os Peares, donde "no es fácil poder vivir" ni "trabajar" debido a las condiciones del terreno, para reivindicar tanto sus orígenes como su recorrido tras más de una década al frente de la Xunta.

"Al que no esté preparado para momentos difíciles, al que no tenga experiencia para gestionar momentos de enorme dificultad, le propongo que no se dedique a la política y que tampoco se dedique a intentar ser presidente de un lugar tan especial como Galicia", ha aseverado.

Y es que, tras resaltar que se vuelve a poner "a disposición de esta tierra", ha explicado que la Comunidad "necesita un proyecto sólido, un proyecto de experiencia de años gestionando".

GALICIA VERDE, JOVEN, INNOVADORA Y FAMILIAR. Así, ha subrayado los cuatro ítems que representan "las cuatro Galicias" que quiere conseguir: verde, joven, innovadora y familiar. Estos ejes, según ha explicado, nacieron en Os Peares, puesto que cuando habla de una Galicia innovadora se refiere a las familias que trabajaron para convertir este enclave en una "potencia hidroeléctrica".

Además, ha apelado a una Galicia "verde", con la Ribeira Sacra y su candidatura a Patrimonio de la Humanidad; una Galicia joven, con la que ha rememorado su infancia; y una Galicia familiar, con la vista puesta en sus allegados. "La familia y la salud es lo más importante", ha apostillado.

Así las cosas, Feijóo ha rechazado que los próximos 15 días de campaña se basen en "descalificaciones" y "reproches", que tienen "recorridos cortos", y ha vuelto a lanzar su propuesta de "estabilidad, empleo y crecimiento" para la Comunidad, porque "todo esto es sinónimo de futuro".

Con la búsqueda de esta unidad, el candidato del PPdeG ha insistido en que "si no fuese de aquí", de Os Peares, probablemente "no le daría valor a buscar los puntos de encuentro" entre personas "con independencia de donde sean".

"De esta villa me llevo darme cuenta de la ausencia absoluta del valor de las fronteras. No tienen ningún sentido las fronteras administrativas, no valen para nada las fronteras de las provincias, no valen para nada las fronteras que se levantan con muros. (...) Aquí, somos de Os Peares, tenemos cuatro ayuntamientos y cuatro provincias, pero somos de Os Peares", ha manifestado.