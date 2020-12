O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, convocou aos seus conselleiros e altos cargos para reivindicar o labor realizado nos "cen frenéticos" primeiros días do seu cuarto mandato co foco na covid-19, á vez que aproveitou a cita para lembrar ao seu equipo "a magnitude do desafío" que aínda teñen por diante ata "vencer" a pandemia e as súas consecuencias.

"Quedan meses duros para todos; meses de distancias, de máscaras, restricións e de extraordinaria complexidade loxística", advertiu o presidente galego, quen trasladou que "a pandemia pasará", pero haberá que "seguir un tempo xestionando os demoledores efectos" en clave social e económica.

"Non vos podo prometer que sexa sinxelo, relaxado ou que o vaiades pasar ben, pero creo que a estas alturas xa o sabemos todo", dixo Feijóo, antes de garantir que "valerá a pena".

"Cada desvelo, cada disgusto, cada día que cheguedes a casa máis tarde da hora da cea, valerá a pena. Cando miremos cara atrás, poderemos dicir que vencemos a pandemia, recuperamos o emprego, e que ordenamos e deseñamos a Galicia de 2030", dixo.