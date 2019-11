Feijóo rechaza "lecciones" de la oposición sobre la lucha contra la violencia machista

El debate sobre los pactos políticos después de las últimas elecciones generales y a menos de un año de las gallegas, con el foco sobre todo en los acuerdos PP-Vox, pero también en la alianza del PSOE con Podemos, marcaron este miércoles una sesión de control en el Parlamento de Galicia centrada en servicios públicos e igualdad, a las puertas del 25-N, Día Internacional contra la Violencia Machista.

En ese marco, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechazó en el debate "lecciones" de la oposición sobre lucha contra la violencia machista y advirtió: "Seguiré trabajando con ustedes o sin ustedes pero lecciones de cómo proteger a nuestras mujeres, madres e hijas contra la violencia machista, ninguna". El popular replicó de este modo en la sesión de control a la portavoz del BNG, Ana Pontón, que denunció que la Xunta no hace todo lo suficiente en la lucha contra la violencia machista.

"En nombre de la mayoría de las mujeres de Galicia no acepto ese tipo de planteamientos de la minoría parlamentaria", le contestó Feijóo, que acusó a la nacionalista de intentar politizar e instrumentalizar de modo partidista este problema. El presidente gallego esgrimió todas las medidas que ha desarrollado la Xunta en la década que lleva al frente del Ejecutivo autonómico e insistió en criticar la postura de la líder nacionalista.

"Señor Núñez Feijóo, las mujeres no tenemos dueño... Esa es una parte del problema de por qué hay violencia de género. Las mujeres de este país hablan por sí mismas y no lo han elegido a usted para hablar por ellas", le contestó Pontón. Subrayó, además, que "el problema de fondo es la discriminación y la subordinación de las mujeres".

Además, la portavoz del BNG pidió a Feijóo y al PP que dejen de "avalar" pactos con la "extremaderecha" de Vox, "antigallega" y "negacionista" de la violencia machista. Ante esas alusiones, el popular aseguró desconocer a qué pactos se refería Pontón, ya que es un partido sin ninguna representación institucional en Galicia y, además, apuntó, "prácticamente tiene los mismos votos que el BNG", dijo en alusión a las elecciones del 10-N.

La alusión del BNG a Vox y a su relación con el PP no fue la única en la sesión de control, ya que tanto Gonzalo Caballero (PSdeG) como Antón Sánchez (Grupo Común da Esquerda) aludieron al tema. Así, Sánchez mostró la "preocupación" de su grupo por el hecho de que el PP contribuya a "normalizar" el discurso de la ultraderecha, "una anomalía entre las derechas democráticas en la Europa occidental", dijo.

Feijóo aseguró que rehuye de planteamientos ultras y que no le gustan "ni de extrema derecha ni de extrema izquierda (...) como Podemos y su miscelánea de socios". "No me va a dar lecciones de sentido de estado quien plantea destruir el estado", insistió Feijóo, que tachó de "prochavista" al grupo de Sánchez y criticó el acuerdo entre PSOE y Podemos para gobernar.

El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, también habló del acercamiento del PP a Vox, un partido con el que dijo que Feijóo "ya tiene un pacto" para después de las elecciones autonómicas del próximo año, ya que sabe que no habrá mayorías absolutas. Ese acuerdo, insistió, "supone un recorte al autogobierno gallego y a los derechos de las mujeres (...) aunque usted lo esconda para luego dar el susto con el pacto", afirmó Caballero, que dijo que comprende que a Feijóo no le guste su papel como secretario general de los socialistas gallegos.

El popular, mientras, se mostró "encantado", en cambio, de que Caballero sea el líder del PSdeG, "si es posible (durante) décadas", y cargó contra los "mítines" quincenales en el Parlamento del líder de los socialistas gallegos.

Feijóo también censuró el pacto entre PSOE y Podemos, que calificó de "disparate", y dijo que los socialistas han renunciado a los servicios sociales "para entregárselos a Podemos".