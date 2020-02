Feijóo rechaza ir en coalición con Cs tras hablar con Arrimadas

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado ir en coalición con Cs a las elecciones del 5 de abril y así se lo ha hecho saber a la portavoz naranja, Inés Arrimadas, tras mantener una conversación telefónica, confiando en que entienda sus razones.

La contraoferta que plantea Feijoó para ir juntos, según ha dicho en declaraciones a los periodistas tras un acto en Santiago de Compostela, no pasaría por la coalición, ya que el presidente gallego cree que "para ganar" es el PP y él mismo los que deben tener el "protagonismo en la estrategia" electoral. En cualquier caso, se ha mostrado partidario de seguir hablando y de avanzar en el "entendimiento".

"A veces sumar cosas no comunes y en parte dispares no produce una suma neta, sino otra operación que no interesa. (...) Las puertas siguen abiertas hasta el 1 de marzo, que se cierren las listas", ha remarcado Feijóo, cuya formación mantiene en Galicia que estaría dispuesta a integrar en sus candidaturas a los comicios del 5 de abril a dirigentes de Ciudadanos, incluso identificándolos como independientes.

Fuentes de Ciudadanos consultadas por Europa Press han confirmado la llamada y han incidido en que Arrimadas ha explicado a Feijóo su propuesta para Galicia: "una coalición ganadora constitucionalista para que no se pierda ningún voto y no se ponga en peligro el gobierno constitucionalista por un puñado de votos como ya ocurrió en el pasado en esta comunidad". Ambos dirigentes, añade Cs, han estado de acuerdo en "seguir trabajando para intentar llegar a un acuerdo".