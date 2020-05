Feijóo reivindica que Galicia salga del estado de alarma al finalizar la fase 2

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, la voluntad de Galicia de ser una de las comunidades que salgan del estado de alarma en cuanto finalice la fase 2 de la desescalada, en la que entra este lunes.

Así lo ha hecho este domingo, durante la undécima reunión por videoconferencia de los líderes autonómicos con Sánchez, quien les ha avanzado que, si la evolución de la pandemia de la Covid-19 es positiva y nada se tuerce, muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma a lo largo de los próximos días.

"Tras o anuncio do presidente na terceira intervención, a de Galicia, trasladei a petición de que Galicia sexa unha delas", dijo Feijóo, explicando que esa posibilidad estaría condicionada por que la evolución de la pandemia continúe su tendencia actual en la comunidad. "303 concellos no registran contagios en los últimos dos días y, en 252, no los ha habido en 14 días", señaló el presidente, que se muestra optimista con la evolución de los datos.

En caso de ser atendida esta petición, "algo que es un futurible", ha reconocido el presidente gallego, Galicia recuperaría su capacidad para establecer limitaciones de aforos y también continuarían las "cautelas" ante la llegada de personas de otros territorios en una situación epidemiológica distinta a la gallega.

Si la previsión es que cada etapa de la desescalada dure 15 días, la comunidad gallega podría estar fuera del estado de alarma el 8 de junio

Además, el presidente gallego ha informado a Sánchez y a sus homólogos de la situación sanitaria en Galicia, de lo que se ha servido para insistir en la petición de que se permita la movilidad de los ciudadanos entre provincias en la misma situación epidemiológica.



En este sentido, Feijóo ha lamentado que no se autoricen las visitas a familiares que se encuentran en otras provincias. En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente gallego ha asegurado que "hai aspectos que se poden mellorar: volvemos a insistir e persistir na mobilidade interna dentro de Galicia, insistimos na mobilidade entre provincias". "Que se reconsidere que nas zonas limítrofes non ten sentido volver a utilizar un trazo do século XIX para xestionar unha pandemia na terceira década do XXI", añadía el presidente, explicando que es difícil de entender que diez amigos se puedan reunir pero no una familia porque no se permite esa movilidad interna dentro de la comunidad.

Una de las cuestiones que sí puede regular Galicia en la fase 2 es el aforo interior de bares y restaurantes. Sobre esta cuestión, Feijóo aseguró que la propuesta que maneja la Xunta, a falta de hacerla definitiva, es que en la primera semana puedan cubrir el 40% de su aforo y en la segunda, el 50%.

La Xunta propondrá que el aforo máximo de las playas dependa de si hay bajamar o pleamar



"ACLARAR" LAS MEDIDAS EN LAS PLAYAS. Sobre las playas, en las que los ciudadanos ya podrán bañarse y tomar el sol a partir de este lunes, el titular de la Xunta ha pedido "aclarar" las medidas recogidas en el Boletín Oficial del Estado (Boe), porque la distancia mínima de seis metros que hay que mantener con la pleamar es "muy grande para una buena parte de los arenales gallegos, donde las mareas presentan oscilaciones muy grandes".

"Supone, en la práctica, vetar buena parte de los arenales de Galicia", advirtió, para proponer que, "si a los ayuntamientos les parece razonable", se distinga el aforo de las playas en función de si la marea está alta o baja.

Feijóo también ha aprovechado su intervención para reclamar que se conozca "cuanto antes" información sobre el ingreso mínimo vital que el Gobierno de España prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros.

Precisamente, en las pasadas semanas, el mandatario gallego se había mostrado favorable a que esta prestación se realizase de forma coordinada con las autonomías y a que estuviese ligada a la inserción laboral de los beneficiarios.

Feijóo pide al Gobierno "un plan único" contra rebrotes de cara a reactivar el turismo internacional en julio

También en clave económica, Feijóo ha vuelto a pedir que "este mismo mes" se sepan los criterios del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades, de modo que estas "puedan saber de cuánto dinero" disponen.

El presidente gallego también ha reclamado que se establezca un protocolo de actuación ante rebrotes ya en el mes de julio y que se comparta con las comunidades autónomas, debido a que será a partir de esta fecha cuando, según el propio Sánchez, vuelva el turismo internacional.

En este punto, defendió que los esfuerzos de las próximas semanas deben estar centrados en evitar rebrotes, preparar el inicio del curso y trabajar en la recuperación económica y social, dada la "profunda" crisis y el impacto que la crisis sanitaria dejará en el empleo.

En materia política, y ante las preguntas de la prensa, se refirió al pacto del Gobierno y EH Bildu sobre la derogación de la reforma laboral conocido esta semana tras la aprobación de la prórroga del estado de alarma en el Congreso, y aseguró que Pedro Sánchez "no puede estar" muy orgulloso. Además, lamentó que "culpe" de ello al PP, por su voto contrario a la prórroga. "Decir que el PSOE pacta con Bildu por culpa del PP no lo cree ni el más ferviente socialista", dijo.

El popular ve una "equivocación" y un "desprecio" retirar una calle a Manuel Fraga

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego calificó este domingo de "equivocación", "gravísimo error" y "desprecio" la decisión del equipo de gobierno de Cedeira (PSdeG) de retirar el nombre de una calle dedicada a Manuel Fraga.



"Me sorprendió mucho. A veces las gente se equivoca, a mí me parece una equivocación. Ni Fraga ni cualquier presidente autonómico votado reiteradamente en las urnas merece ese desprecio", aseguró al ser preguntado sobre esta cuestión por la prensa.



El presidente gallego recordó la situación de pandemia y lamentó que la "prioridad" de algunos sea retirar una calle a quien fue "un presidente democrático de Galicia durante 16 años". "Tengo la sensación de que quien queda mal es quien le retira la calle", zanjó, para apuntar que "hay políticos que en momentos determinados no están a la altura, ni sanitaria ni política".