Feijóo sobre a proposta de financiamento: "Hai traxes a medida dalgunhas CC AA e ningún lle serve a Galicia"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volveu a criticar este venres a proposta remitida hai case unha semana polo Goberno central sobre o novo sistema de financiamento autonómico. "Hai traxes a medida dalgunhas comunidades autónomas e ningún deles lle serve a Galicia", lamentou.

A preguntas dos medios na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Goberno, o mandatario galego manifestou o seu temor de que o modelo suxerido desde o Ministerio de Facenda poida repartir contías "con discrecionalidade" ou facendo "discriminación" entre territorios por "cuestións políticas".

Para Feijóo, a "única boa noticia" que ten este borrador duns 200 folios é que, ao abordar o gasto sanitario, "fanse bastantes estruturas etarias" da poboación. A partir de aí, o presidente da Xunta detecta "grandes efectos".

Neste sentido, ve "sorprendente" que, a efectos de financiamento dos servizos, "se incremente o valor" da poboación nova á vez que "se diminúe" o dos maiores. "É xustamente o contrario do que debemos expoñer", insistiu, para posteriormente reclamar unha avaliación "correcta do gasto real efectivo" das prestacións educativas, sanitarias e sociais.

Ademais, considera que o informe enviado a semana pasada inclúe "só unha parte" do novo sistema de financiamento, xa que "falta por concretar" aspectos como a recadación normativa, os tributos ou o feito de se vai haber uns fondos único "ou máis".

Tamén se queixou Feijóo de que "non se concreta o financiamento adicional para o Estado autonómico". "Se aquí, o que hai detrás, é o mesmo diñeiro que tiñamos, vai haber unha enorme tensión entre todas as comunidades. Porque hai algunhas que van perder, hai outras que van gañar e sería a primeira vez que nun modelo de financiamento, como mínimo, as comunidades quedan como están", explicou.

Dito isto, censurou a "sutileza intencionada" coa que o Goberno pretende iniciar este debate "tensionando" aos territorios, á vez que puxo o foco en que "hai traxes a medida en favor dalgunhas comunidades". "E ningún deles lle serve a Galicia", apostilou.

"REUNIÓN INFORMAL" CON LAMBÁN E MAÑUECO. Precisamente, no inicio das conversacións sobre o novo modelo de financiamento, o presidente de Aragón, Javier Lambán, defendeu esta semana que as comunidades reunidas no foro de Santiago do pasado 23 de novembro –ademais de Galicia e Aragón, estiveron Asturias, Cantabria, Castela e León, Castela-A Mancha, A Rioxa e Estremadura– manteñan unha posición común ante a proposta do Ministerio.

Preguntado respecto diso, Feijóo recoñeceu que o luns –día en que coincidiu en Madrid con outros mandatarios autonómicos nas celebracións do Día da Constitución– mantivo "unha reunión informal" con Lambán e co presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco, na que comentaron a nova proposta de financiamento.

Por iso, segundo o titular da Xunta, os tres presidentes do devandito encontro "informal" insistiron nos acordos alcanzados no cume do 23 de novembro en Santiago de Compostela, que incide en ponderar mellor o envellecemento e a dispersión dos seus habitantes.

E é que, ao seu xuízo, un sistema de financiamento "non se fai por poboación, nin por territorio, nin moito menos por un criterio político".