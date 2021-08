Feijóo propone "suprimir" el impuesto de patrimonio y subir la tarifa de la renta

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que pretende rebajar los impuestos sobre el patrimonio, aboga por "suprimir" ese tipo de carga fiscal y sugiere "incrementar la tarifa de la renta".

En una entrevista con la emisora Onda Cero, cuyo contenido parcial ha sido facilitado en un comunicado por esa radio, Feijóo se muestra partidario de "suprimir algunos impuestos como el de patrimonio".

En su opinión, "España debería armonizar sus impuestos entre los estados miembros" y sugiere que "igual habría que incrementar la tarifa de la renta".

Las comunidades autónomas "pueden hacer bajada de los impuestos cedidos o propios", apunta, y señala que "hay comunidades que hacemos exenciones con poca intensidad y otras con mucha intensidad como Madrid".

Añade que en las comunidades autónomas "la sanidad y las pensiones son el mayor gasto" y afirma que hay un "deseo" de esos entes regionales a favor de una España "diversa, pero estar todos dentro de un marco común como país".

El presidente gallego reitera, además, los reproches de los últimos días al reparto de vacunas en España, por considerar que Galicia, una de las de mayor porcentaje de población inmunizada, verá rebajada el número de dosis previstas.

"En España ahora mismo no hay vacunas para todos y esto nos impide vacunar a la gente joven, que sigue contagiándose", según Feijóo, que cuestiona que "no se transparentan los criterios y no se nos dice con claridad cuáles son los medicamentos que recibe cada comunidad".