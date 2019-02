Feijóo propone un 25% de descuento en la AP-9 para viajes en el mismo día

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este miércoles que en el debate de la transferencia de la AP-9 a Galicia, que debería producirse próximamente en el Congreso, se incluya un descuento del 25% para viajes en el mismo día.

Durante la sesión de control en el Parlamento gallego, Núñez Feijóo ha planteado también que sea el Estado el que asuma con cargo a los presupuestos generales, y no los usuarios de la AP-9 con los peajes, los "1.400 millones de euros" correspondientes al incremento del 1 % anual durante veinte años pactado con la concesionaria para la ampliación.

La sesión ha estado marcada por los reproches de los grupos de la oposición a la presencia de Núñez Feijóo en la concentración del domingo en Madrid, con "fuerzas de extrema derecha" y que atentan contra la autonomía de Galicia, por lo que también han cuestionado su compromiso con el autogobierno.

El titular de la Xunta ha defendido su derecho a manifestarse donde quiera y con quien quiera sin pedir permiso a nadie, ya que él no es Pedro Sánchez, y ha asegurado que lo hizo en defensa de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del autogobierno gallego.

Ha reivindicado su gestión durante los años de la crisis, cuando "gestionó mejor" que el Gobierno las competencias de Galicia y ha llegado a asegurado que no le importaría que le recordasen como el presidente "que mantuvo la autonomía en pie", ya que tan solo País Vasco, Navarra y Galicia evitaron ser "intervenidas" para pagar sus facturas.

Por este cumplimiento, además, ha reclamado que el Gobierno ingrese a Galicia "los 170 millones de euros que le debe" (85 millones por 2018 y otros tantos por el año 2019) por el cumplimiento del déficit y las reglas de gasto.

Para los grupos de la oposición, la gestión de Núñez Feijóo, sin embargo, evidencia que hubo "recortes" tanto en materia social como de autogobierno.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha incidido en que Núñez Feijóo acudió a manifestarse "con la derecha antiautonómica y reaccionaria", entre otros calificativos.

"Casado y Abascal lo llamaron a filas y usted desfiló con la Falange, Hogar Social y Vox", ha asegurado Villares, que ha criticado también que el PP, en su interpretación, se posicionase en el Parlamento gallego "del lado del machismo y no de la igualdad"

Núñez Feijóo ha reprochado que Villares, magistrado en excedencia, ya no milite en la Constitución, ha cuestionado que el "grupo bolivariano" de En Marea quiera dar lecciones de derechos humanos cuando "defienden a Maduro en Venezuela" y ha advertido a Villares de que llamar "falangistas" al PP supone "insultar a la mayoría de Galicia" que vota a este partido.

El portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha propuesto a Núñez Feijóo un acuerdo "razonable y sensato" entre los grupos parlamentarios para ampliar el autogobierno gallego "sin divisiones, dentro de la Constitución y del Estatuto".

"Tenemos una lista no cerrada, flexible, de unas treinta competencias que ya están en los Estatutos de otras comunidades (...) ¿Cuándo será el momento si no es ahora?", ha concluido.

Núñez Feijóo ha afirmado que no recibirá lecciones de autogobierno por parte del PSOE y ha tachado de "cortina de humo" esta propuesta, "de cambio de tema y de conversación" por parte de los socialistas en un momento en el que se debaten los presupuestos del Estado que establecen un aumento de inversión real en Cataluña del 57 por ciento y "una disminución real en Galicia del 26 por ciento".

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, ha cuestionado nuevamente a Núñez Feijóo por sus políticas sanitarias y también ha censurado su presencia "retratado en Madrid de ganchete con la ultraderecha antigalleguista, fascista y machista" mientras "miles de gallegos defendían en la calle la sanidad pública".

"Convénzase, los problemas de la sanidad pública no se van a solucionar ni con mentiras, ni con parches ni con censura en la TVG", ha proclamado.

"Que me dé usted lecciones de con quien me manifiesto es sorprendente. Yo estoy a favor de la Constitución y del Estatuto, y ustedes en contra (...) No me verá nunca al lado de Otegi, Bildu y ERC", ha replicado Núñez Feijóo, en alusión a la candidatura conjunta de ERC, Bildu y BNG para las elecciones europeas de mayo.

El presidente de la Xunta ha reprochado a Pontón su "obsesión" por "desprestigiar" la sanidad pública gallega y la ha instado a condenar el ataque sufrido por algunas ambulancias durante la huelga en este sector.