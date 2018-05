Feijóo, a los propietarios de fincas: "Antes de multar se va a apercibir"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado este jueves un mensaje de tranquilidad a los propietarios de terrenos forestales, a quienes sancionará con multas de hasta 3.000 euros si no realizan tareas de limpieza en sus fincas, destacando que "antes de multar se va a apercibir".

El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) recoge un régimen sancionador para los propietarios que no limpiasen sus franjas antes del 31 de mayo, pero "no es cuestión abrir sanciones el día 1 de junio", ha esgrimido.

El interés de la Xunta "no es recaudatorio ni sancionador" y por ello antes de incoar una multa, se apercibirá. No obstante, después de una serie de apercibimientos, si hay un "incumplimiento sistemático" de los mismos "pasado el tiempo prudencial" sí se iniciará un proceso sancionador.

El objetivo es no que se repitan situaciones como las vividas en la pasada ola de incendios de octubre y que, en la medida de lo posible, se minimice el peligro, "esto va a ir calando poco a poco en la conciencia de la gente".

Al respecto, Núñez Feijóo ha reiterado que esta obligación respecto a los titulares de las fincas no es nueva, ya que se trata de una "obligación" de limpieza de las franjas "que está vigente desde hace once años" ya que se trata de una ley de 2007. "Lo único nuevo que se hizo es disminuir el plazo hasta el 31 de mayo", ya que antes constaba de un mes más.

Frente a las críticas de los ayuntamientos ante la imposibilidad de cumplir el plazo de 31 de mayo para que todos los particulares de Galicia hayan limpiado sus fincas, Núñez Feijóo ha insistido en que la gestión de la biomasa no es competencia de los ayuntamientos, sino de los propietarios.

No obstante, ha recordado que aún así la Xunta ha puesto en marcha una serie de ayudas para los ayuntamientos, como el convenio que se está cerrando con la Fegamp para ayudar a los ayuntamientos en esta labor de limpieza y que ascenderá a 6 millones de euros, que se suman a los 4 millones para la roza de parcelas y a los 12 millones para municipios que quieran hacer acciones silvícolas de prevención. Por ello, ha sostenido que "quien no tiene convenio es porque no quiere".

Al mismo tiempo, ha censurado que algunos ayuntamientos que durante la ola de incendios "se quejaron del operativo" autonómico, de forma previa "se habían negado a tener brigadas forestales, "lo que "es sorprendente, y cuanto menos es para reflexionar", ha concluido.