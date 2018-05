Feijóo preside a sesión constitutiva da comisión organizadora do Xacobeo 2021

O titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presidiu este mércores a sesión constitutiva da Comisión Organizadora do Xacobeo 2021.

Ao termo da sesión e nunha intervención aberta aos medios de comunicación, o máximo mandatario galego avanzou que as liñas estratéxicas do Plan Xacobeo 2021 serán aprobadas despois do verán.

O traballo da Comisión Organizadora complementarase co labor do Grupo Ano Santo 2021, constituído leste mesmo mes de maio no seo do Consello Xacobeo.

A Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 estará encabezada pola comisaria, Cecilia Pereira.

O presidente pediu "unha axuda adicional de ilusión, de xenerosidade e de responsabilidade de todas as administracións, pero sobre todo do pobo galego, que acolle aos visitantes", co obxectivo, dixo, "de que cambie a historia da proxección da imaxe e da presenza de Galicia no mundo".

A Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 conta coa participación dos departamentos da Xunta no ámbito do turismo, patrimonio, infraestruturas e servizos sociais, así como da Delegación do Goberno, encargada da seguridade.

Tamén forman parte da mesma o Arcebispado de Santiago, que se responsabiliza da Catedral, onde os peregrinos finalizan o Camiño; o Concello, comprometido a darlles a mellor acollida aos peregrinos na capital de Galicia, e a Fegamp, que canaliza a colaboración de todos os municipios polos que pasa a ruta xacobea.

Núñez Feijóo destacou que Galicia contará co apoio do Goberno central na organización do Xacobeo 2021, dunha parte con tres anos de bonificación fiscal para os patrocinadores do evento (un ano máis que noutros anos santos), e, ademais, coa celebración na comunidade de dous sorteos da Lotaría Nacional.

O presidente dixo que o reto conxunto é cargar de razóns aos que nunca fixeron o Camiño para que o fagan e visiten Galicia, e encher de argumentos aos que xa o fixeron para que volvan visitala.

Neste sentido, referiuse ao Estudo do impacto socioeconómico do Camiño de Santiago, elaborado pola Universidade de Santiago, cuxos datos reflicten que o 98,6 por cento dos peregrinos recomenda facer o Camiño, e catro de cada cinco afirman que regresarán como turistas a Galicia.

"Galicia non ten nin un minuto que perder para seguir avanzando cara á celebración do Xacobeo 2021", afirmou Feijóo, e incidiu en que os cimentos do proxecto xa están asentados co Plan director do Camiño de Santiago, dotado con 56 millóns de euros para, entre outras intervencións, mellorar a conservación dos camiños e do seu patrimonio, difundir o Camiño e diversificar as rutas e desestacionalizar o Camiño.

Referiuse, nesta liña, á transformación da cidade de Santiago con novas instalacións, como a creación do Centro Internacional de Acollida do Peregrino, a posta a punto do Monte do Gozo, a adecuación das entradas na cidade do Camiño Francés e do Camiño inglés, a celebración do festival 'Ou Son do Camiño', e a rehabilitación integral da Catedral de Santiago, coa presentación antes do 25 de xullo da rehabilitación do Pórtico dá Gloria.