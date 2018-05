Feijóo presenta un plan con 50 millones para impulsar la agricultura ecológica

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presentó este martes en el municipio lucense de Abadín el Plan Estratéxico de Producción Ecolóxica 2018-2022, dotado con cincuenta millones de euros para conseguir un "crecimiento sostenido" de ese sector, mediante el incremento en 8.000 hectáreas de la superficie certificada, hasta alcanzar las 40.000 en toda Galicia.

Feijóo estuvo acompañado por las conselleiras do Medio Rural e do Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, respectivamente, así como por el presidente del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), Francisco López, entre otras autoridades.

Durante su intervención, defendió que "a medida que avanza el poder adquisitivo de los ciudadanos pedirán más productos ecológicos, pagarán la diferencia", por lo que el plan diseñado por la Xunta de Galicia en colaboración con el propio sector pretende ser "útil" para desarrollar un "crecimiento sostenido" de la producción.

De los cincuenta millones de euros con los que está dotado este plan para los próximos cinco años, Feijóo recordó que "más de 27 millones van destinados", precisamente, a "apoyar la producción", mientras que otros 14 millones van destinados a la transformación y a la elaboración, 4 millones más son para ayudas a la comercialización y más de otro millón de euros para actividades de promoción. También se reservan 3 millones de euros para estudios de investigación, que permitan optimizar la producción y el desarrollo de nuevos productos, y medio millón de euros para la "vertebración" del propio sector a través del consejo regulador.

Recordó que el plan presentado este martes está "capitaneado" por el propio sector, dado que fue elaborado después de "escuchar a la gente que sabe de esto".

"Es una hoja de ruta de lo que queremos hacer, para no improvisar, para no discutir y para no perder el tiempo", añadió.

"Garantiza un crecimiento sostenido de la agricultura ecológica en Galicia", dijo Feijóo, con la previsión de conseguir 230 nuevos contratos, "como mínimo", hasta el año 2021.

El presidente de la Xunta precisó que entre los años 2008 y 2017 se dobló el número de productores y de operadores certificados —en la actualidad hay 1.067 operadores certificados— y el objetivo es seguir creciendo, al igual que en hectáreas certificadas, concretamente "en un 20% más".

Feijóo destacó que el plan también tiene como fin la creación de una plataforma en línea de compra y venta de materias primas, para apoyar a los operadores en la cadena de distribución, así como de ampliar el conocimiento técnico a través de programas formativos específicos.

También destacó la propuesta para crear una mesa de producción ecológica que vertebre la relación del sector con la Administración, así como incidir en el apoyo a la fijación de población en el rural gallego.

"La producción ecológica ya no es una moda pasajera", añadió, "viene para quedarse y cada vez vamos a hablar más de producción ecológica", porque "cada vez más los compradores de leche, queso, carne, mejillón van a pedir que tengan una trazabilidad ecológica".

"Tenemos datos que acreditan que vamos por un camino ascendente de forma continuada. Tenemos que seguir, porque no acabamos más que de iniciar el despegue", dijo el presidente de la Xunta, con "20 industrias dedicadas a la elaboración de productos lácteos ecológicos y con 67 industrias de producción de carne ecológica, ocupando el tercer puesto en la clasificación estatal".