Feijóo: "Prefiero parecerme a Gallardón y no a Gonzalo Caballero" 

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que él prefiere "parecerse" al exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que al candidato del PSdeG a la Xunta, Gonzalo Caballero.

Así se ha pronunciado, al término del Consello de la Xunta, tras ser preguntado por las declaraciones de Caballero, quien le acusó de ser "un Gallardón" que trata de "aparentar ser de centro".

"Entre Gallardón y Gonzalo Caballero comprenderá que hay una distancia sideral. Y yo prefiero parecerme a Gallardón y no a Caballero. Hay una diferencia notable, notoria y contrastada", ha sentenciado, antes de remarcar que "no es la primera vez" que el socialista hace una afirmación de este tipo.

"Pensé que podía haber alguna noticia. Lo dice con frecuencia", ha apostillado, antes de concluir: "Me parezco a Gallardón en bastantes cosas, empezando por el nombre. Después cada uno tiene sus propios apellidos y su propio origen".

"EXAMEN DE HISTORIA"

Por otra parte, a raíz de una afirmación realizada en un desayuno de precampaña organizado por su partido en Santiago en la pasada jornada, cuando Feijóo se refirió a España como "la segunda nación más antigua del mundo", ha sido preguntado tras el Consello acerca de cuál considera que es la primera.

El presidente de la Xunta ha bromeado con que no se imaginaba que en la habitual rueda de prensa de los jueves se le iba a plantear "un examen de Historia".

"La nación más antigua es Francia, y después España. También hay comentarios de que la segunda es Francia y la primera España. Por si acaso no merecemos el oro, me quedo con la plata. Supongo que usted sabía la respuesta, no sé si pretendía comprobar si el alumno la sabía o no", ha zanjado.