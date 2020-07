Feijóo pide un voto masivo para "no poner el Gobierno de Madrid en la Xunta"

El presidente gallego y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a votar masivamente el próximo 12 de julio para conseguir la mayoría absoluta para su partido y evitar "poner el Gobierno de Madrid en la Xunta", en referencia a una coalición del PSOE y otros partidos.

En un mitin en el Parque de Bonaval de Santiago de Compostela, ha instado a no imitar la fórmula del Gobierno central "más el nacionalismo rupturista" de Galicia y ha recriminado que el Ejecutivo no respeta a la comunidad porque quiere cerrar las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, o la factoría de Alcoa en San Cibrao.

"Si Madrid no nos respeta, no pongamos el Gobierno de Madrid en la Xunta porque si no se reirían dos veces, una desde Madrid y otra desde Santiago", ha advertido.

Feijóo ha aprovechado su presencia en Santiago para recordar a los expresidentes de la Xunta, Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, al pedir el voto "para Galicia" el 12 de julio y conseguir "un resultado estratosférico" que permita una mayoría absoluta para gobernar.

Primero ha glosado la figura de Albor y después la de Fraga, de quien ha dicho que fue "un antes y un después" de la autonomía gallega y se ha referido a los resultados de las elecciones de 2005, cuando pese a conseguir un 45,8 % de los votos el PP se quedó sin la mayoría absoluta y gobernó el bipartito.

Defiende el "voto seguro" frente a "estrategia del miedo" del multipartito

El candidato a la presidencia de la Xunta ha apelado este miércoles a acudir a votar el próximo domingo 12 tras asegurar que "nunca" ha sido tan seguro acudir a los colegios electorales para ejercer el derecho al voto frente a la "estrategia del miedo" que buscan impulsar el resto de fuerzas políticas.



Así lo ha trasladado en un mitin que se celebró al aire libre en el exterior del restaurante de Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense, en una jornada en la que parecía que iba a caer una tormenta que finalmente se contuvo.



En ese escenario, Feijóo ha llamado a no caer "en la trampa" y acudir a votar. El líder de los populares gallegos ha pedido "que no nos tomen el pelo" tras reivindicar el voto como "algo seguro", "más que ir a un bar 15 minutos a votar", ha sostenido en este acto, donde ha estado acompañado del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente provincial, Manuel Baltar.