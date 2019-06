Feijóo pide "ser maduros" y no echar "pulsos absurdos" para formar gobiernos

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este lunes por "ser maduros y no andarse con pulsos absurdos" para formar gobiernos alternativos al socialismo, al populismo y al nacionalismo.

En una entrevista en la Cadena Cope, preguntado por su posición respecto a Vox, tras el anuncio de Ciudadanos de que no se sentaría con esa formación, Núñez Feijóo ha dicho que la formación de Albert Rivera tiene dos alternativas. "O gobierna con los socialistas y cometen un fraude electoral, porque siempre han dicho que en ningún caso gobernarían con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa es gobernar con el PP, cuando no se sume pedir apoyos puntuales al partido Vox", ha señalado.

En cualquier caso, ha insistido en que él no es partidario de que la formación de Santiago Abascal entre en los gobiernos. "Es mi opinión desde Galicia, pero he de respetar las propuestas, estrategias y necesidades (del partido) en cada territorio", ha indicado a continuación Feijóo, que ha recordado que Vox no tiene ningún diputado, senador ni concejal en Galicia por lo que su postura es "más fácil que la de otros compañeros".

Preguntado por cómo ve el panorama de posibles pactos, también para formar Gobierno, el presidente gallego ha asegurado que hay "una especie de tómbola, de subasta, en la que uno tiene dificultades para orientarse".

Una de las formas de evitar situaciones similares en el futuro sería, en su opinión, reformar la ley electoral bien mediante un "plus" a la lista más votada bien mediante una segunda vuelta, una propuesta que siempre ha defendido porque "no puede ser que el partido que gane sea el perdedor y los que pierden los que ganen", ha dicho.