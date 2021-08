Feijóo pide una regulación estatal que fije un mínimo de bancos en los pueblos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, frente a las críticas por el recorte de servicios bancarios en localidades gallegas menos pobladas, que en España debería existir "una normativa para regular y fijar un mínimo de presencia del sistema financiero en los pueblos, con independencia del número de personas censadas".

"Pero esto no es competencia de las comunidades", ha advertido, en declaraciones a los medios en Pontevedra, donde ha participado en un acto con deportistas olímpicos este viernes.

"Es evidente lo que ocurre en España, no solo en Galicia, si no en buena parte de los pueblos en los que habita poca gente, que las entidades retiran oficinas y cajeros. No comparto esas decisiones", ha dicho Feijóo, antes de remarcar que, a su modo de ver, este tipo de cuestiones "deberían de tener un mínimo de regulación".

Feijóo ha asegurado "comprender" que "las comisiones bancarias no son lo que eran, los tipos de interés en el entorno de cero y las dificultades del sistema bancario para mantener las oficinas", pero ha insistido en que, a su juicio, debería articularse alguna normativa para que en pueblos con menos habitantes "haya al menos un cajero para poder retirar dinero en metálico".

Dicho esto, ha recordado que en Galicia, para tratar de paliar este tipo de cuestiones, se ha sacado una línea de colaboración con los ayuntamientos, con el fin de poder "ofertar condiciones de espacio y económicas" para reponer cajeros en pueblos que ya no disponen de este servicio.