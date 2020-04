Feijóo pide a Sánchez un "protocolo claro" para los casos positivos en residencias

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, un "protocolo de comunicación claro" para actuar con los casos positivos por coronavirus en las residencias.

Núñez Feijóo ha explicado que en Galicia, el Sistema Gallego de Salud computa en su lista a "cualquier persona que fallezca en un establecimiento hospitalario, venga desde donde venga", mientras que es el departamento de Política Social el que recuenta las personas que perecen en una residencia.



En el caso de los centros para mayores y dependientes se distingue entre las personas que fallecen por coronavirus y otras personas que no presentan la enfermedad o cuentan con un test negativo, puesto que en las residencias permanecen personas de edad avanzada y con patologías graves, ha detallado el mandatario gallego.



Con todo, ha aclarado que en el caso de las residencias, además, la Xunta notifica a la Fiscalía cualquier dato relevante al respecto de los casos positivos.



Las muertes de mayores en las residencias gallegas se elevan a 34, tras dos decesos contabilizados en las últimas horas, y son el principal foco del Covid-19 en la Comunidad.



Así las cosas, el presidente gallego ha pedido que se establezca un protocolo común para los registros en todas las comunidades autónomas ya que se está detectando que "los datos de las residencias no tienen un trato homogéneo" en todos los territorios que conforman el Estado.



En todo caso, Núñez Feijóo ha aclarado que Galicia presenta una de las tasa de letalidad más bajas del Estado tanto en personas hospitalizadas -un 2,93 %- como en el caso de fallecidos no ingresados -8,60 %-.





Feijóo pide material sanitario: "El Gobierno sólo aportó el 10 % del empleado en Galicia"

Feijóo ha urgido de nuevo material sanitario al Gobierno central, con el fin de poder combatir "con garantías" la crisis del coronavirus en la comunidad porque hasta el momento el Estado únicamente ha aportado el 10 por ciento del material empleado.



Las autonomías han demandado al Ejecutivo más material porque hasta la fecha el "90 por ciento del material utilizado corresponde al comprado por las comunidades autónomas y solo el 10 por ciento corresponde al Estado".



"Esperemos que en los próximos días esta ratio se vaya invirtiendo", ha insistido Núñez Feijóo durante una conferencia de prensa telemática posterior a la reunión en la que apuntó que el material proporcionado por el Gobierno central "es escaso".



En la misma línea, el presidente gallego ha pedido al Ejecutivo central que dé marcha atrás en la decisión del Gobierno de confiscar a las comunidades autónomas los fondos de empleo porque no es justo que "un Gobierno tome decisiones y que las pague otro Gobierno".



Según los cálculos de la Xunta, desde el Ejecutivo central a Galicia se le retira "mucho más del doble de lo que se nos da" puesto que mientras se retiraron cien millones de euros "se nos dijo que nos van a dar 35 millones de los que no hemos recibido nada".



Además, Núñez Feijóo ha señalado que no fue capaz de "entender" la petición del jefe del Ejecutivo de que las comunidades faciliten un listado de infraestructuras en las que acoger a los positivos por coronavirus que sean asintomáticos. "Yo no he entendido muy bien en qué consiste esa propuesta. No sé exactamente para qué, ni con qué fin", ha remarcado.