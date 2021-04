Feijóo pide que el pasaporte de vacunación gallego sirva para la movilidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes que el certificado de vacunación propio de Galicia que puede obtenerse desde el jueves de la semana pasada tenga aparte del valor sanitario "suficientemente explícito" una utilidad "social" en lo que a la movilidad se refiere. Si para entrar en España se pide a los ciudadanos una PCR reciente, este pasaporte, que especifica dónde la persona ha sido inmunizada contra la covid-19, con qué marca y el número de lote, "es un tratamiento completo" que corrobora la "inmunidad" de la persona en cuestión.

En una visita a Vigo, para comprobar el avance de la intermodal, el máximo mandatario autonómico ha invitado al consejo interterritorial de salud a abrir este debate, sobre este documento que es un paso previo al de carácter europeo, y ha recordado que si su Comunidad abrió la veda, ahora sabe que hay otras que irán dando este mismo paso. "Ante cualquier autoridad o supuesto", ha explicitado Núñez Feijóo, todo individuo que esté en disposición de hacerlo podrá "acreditar" su riesgo "mínimo" de contagiar a los demás y nulo "a sí mismo".

El pasado día 5 de este mes, en Segovia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pidió a Feijóo sobre este asunto que se coordinase con el Gobierno para no anunciar a la población medidas que luego no se pueden llevar a cabo. Maroto aseguró entonces que el mencionado pasaporte tiene que desarrollarse para toda España: "Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional", señaló. Y recordó al hilo de ese apunte la Ley de Salud gallega, contra la que el Consejo de Ministros acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad.