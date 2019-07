El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó este martes la importancia de que la comunidad presente un presupuesto para el año 2020 y, para esto, le dijo en persona a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es necesario que Galicia tenga los 700 millones que reclama al Estado, un tema que subrayó que se podría "solucionar con un real decreto ley". "Las deudas hay que pagarlas", dijo.

El popular lo aseguró durante la presentación del Anuario 2019 del Foro Económico de Galicia, un acto en A Coruña presidido por María Jesús Montero y en el que participaron también el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente del Foro Económico de Galicia, Emilio Pérez Nieto, y su director, Santiago Lago.

Uno de los temas centrales de las intervenciones de la ministra y el presidente gallego fue la deuda que reclama la Xunta, respecto a la que Feijóo señaló que Montero "sabe muy bien que si no hay un presupuesto y si el presupuesto se bloquea por la inestabilidad de la política estatal es un doble prejuicio para la comunidad autónoma", que subrayó que "no es responsable de ese bloqueo".

Después de tratar este asunto en privado, el titular del Ejecutivo gallego lamentó, en declaraciones a los medios, que la ministra en funciones le traslada que "lo único que puede garantizar son las entregas a cuenta", que son "algo más de 300 millones, pero no se compromete a la anualidad del Iva" que "son 200 millones de euros". La reclamación total se completa con otros 170 millones de incentivo a las comunidades cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera.

"Le he pedido a la ministra que recapacite porque ese Iva es de las comunidades autónomas, no es del Gobierno central", aseveró el popular, y sentenció que "los gallegos no son responsables de que el Partido Socialista y Unidas Podemos no puedan formar Gobierno".

Por su parte, María Jesús Montero apuntó que "la actualización de las entregas a cuenta" no la pueden hacer "con un Gobierno en funciones", con lo que llamó a una abstención del PP para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y zanjar este aspecto. Asimismo, la titular de Hacienda recordó que ya han logrado "que la Abogacía del Estado permita la actualización de las entregas sin presupuesto", la primera vez que se va a hacer en España.

Por ello, aseguró que, por su parte, "la primera medida, en cuanto haya un Gobierno constituido será la actualización de las entregas a cuenta", a poder ser "en el mes de septiembre o en el de octubre". No obstante, precisó que "la actualización del sistema de información del Iva no se puede efectuar hasta que haya presupuestos".