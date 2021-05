Feijóo pide al Gobierno modificar la normativa para poder reabrir el ocio nocturno

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este viernes al Gobierno central aen vista de la evolución de la pandemia.

No en vano, ha incidido que el cierre fue "una decisión" del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ratificada en el Boletín Oficial del Estado (Boe) "de agosto de 2020", por lo que, mientras no se cambie, las comunidades "no" podrían "abrir ningún local" aunque quisieran.

Dichas manifestaciones las ha realizado el presidente del Gobierno autonómico durante la visita que ha realizado a las obras de ampliación del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, donde ha abundado que en el caso de Galicia es preparar el terreno para cuando se dé dicha autorización.

"Lo que estamos haciendo es preparándonos para que una vez que tengamos autorización, ir abriendo los locales de ocio nocturno con un protocolo que garantice tanto a los titulares del local como a los clientes la seguridad", ha argumentado, para añadir que este tipo de negocios "conllevan una mayor interacción social y, por ello, un mayor riesgo".

Feijóo ha aludido a la programación de "una experiencia piloto, con un establecimiento por cada territorio, con varios voluntarios, para aplicar un protocolo" que, según Feijóo, "es bastante exigente, desde el punto de vista de aforos y del comportamiento".