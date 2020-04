El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a buscar una fórmula para atender las necesidades de los niños ante la situación de confinamiento prolongado que asumen desde hace más de un mes. "Una fórmula pactada con los expertos para que los niños puedan salir de forma controlada, ocasional, segura y de la mano de sus padres", aseguró.

El popular participó este domingo en una nueva videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el resto de los mandatarios autonómicos, y en ella pidió que se plantee una medida que permita atender a las recomendaciones "de los expertos" en este sentido. La posibilidad de que los más pequeños puedan salir de casa depende del Ejecutivo central, por las condiciones del estado de alarma.

El presidente gallego advirtió sobre la posibilidad de que los más pequeños de las familias puedan estar "dos meses sin poder salir de sus casas", por lo que, aunque "hasta ahora no me había pronunciado", este domingo ha pedido medidas al respecto. Según apuntó, por el momento no hay respuesta a la propuesta.

En Galicia, "un mes y medio de confinamiento de los niños nos parece excesivo", dijo Feijóo, que demanda permisos similares a los que se utilizan para que los animales de compañía puedan ser paseados.

Feijóo apuesta por agilizar el pago de las ayudas y prestaciones frente a la crisis

INFORMACIÓN. Más allá de este punto, el presidente de la Xunta pidió "claridad" al Gobierno estatal y que "el mando único" durante el estado de alarma por la crisis sanitaria garantice "información contrastada y homologable".

Feijóo también demandó en el encuentro con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos que se conozcan "las previsiones" del comité clínico del Estado sobre el estudio epidemiológico que prepara el Ministerio de Sanidad con una muestra de población.

Además, en la misma línea que el pasado domingo, volvió a preguntar sobre cuál será el protocolo para el uso de mascarillas por parte de la población.

Feijóo aprovechó el encuentro para reiterar su queja ante la decisión del Gobierno de "confiscar" a las comunidades fondos de empleo --100 millones, según estimó en su comparecencia del pasado domingo--, a los que se suman las cuantías de los planes de vivienda.

El presidente gallego también reiteró que las residencias son "prioridad" y, en el plano económico, apostó por "agilizar" el pago de las ayudas y prestaciones para paliar los efectos de la crisis, "porque los afectados aún no las están recibiendo".