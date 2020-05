Feijóo pide entrar na fase 2 para recuperar a "saúde económica"

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, esixiu este domingo coñecer canto antes os criterios que Galicia deberá cumprir para avanzar á fase 2 e poder ir "compasando a saúde pública á saúde económica e social".

Na súa intervención na décima videoconferencia de presidentes autonómicos con Sánchez durante a crise sanitaria volveu a solicitar "axilidade e claridade" en canto aos requisitos para cumprir polas comunidades para continuar superando fases na desescalada, tal e como pedirá Galicia, que "está mellor que hai unha semana" e que estará mellor aínda "nas próximas semanas", avanzou.

Unha das principais peticións de Galicia volverá ser a moderación das limitacións de movemento polo que pedirá libres desprazamentos entre todo o territorio autonómico en tanto que, sostén, demostrouse que "non hai risco sanitario para poder moverse entre as distintas provincias".

Considera tamén que as limitacións horarias deben eliminarse na poboación de menos de 10.000 habitantes e non só para as de menos de 5.000. A este fío volveu a demandar protocolos diferenciados para as contornas rural e urbano.

Con todo, antes de chegar á fase 2, o presidente da Xunta propuxo unha flexibilización das normas nesta primeira fase.

Tamén pediu eliminar a restrición que impide saír do municipio para facer deporte xa que, en cambio, se se permite traspasar o límite municipal para acudir a unha terraza.

Ademais, Núñez Feijóo esixiu criterios comúns para o sistema educativo co obxectivo de evitar que a educación no Estado afronte 17 criterios diferentes, o que podería "impactar no fracaso escolar", alertou.

Do mesmo xeito que a pasada semana, o presidente da Xunta pediu que a anunciada renda mínima vital se "coxestione de forma coordinada entre as administracións central e autonómica" xa que as competencias das rendas de integración recaen sobre as autonomías.

A este fío, Núñez Feijóo tamén considerou que este ingreso debería gardar relación cun itinerario de aspectos laborais porque "o que quere a xente non é caridade, é traballo", opinou.

Pediu tamén máis claridade respecto a a apertura de garderías e escolas infantís.

Cuestionado sobre a posible obrigatoriedade do uso de máscaras, Núñez Feijóo instou a elaborar un protocolo único en todo o estado seguindo as recomendacións dos servizos de medicina preventiva.

Respecto diso dunha nova prorroga do estado de alarma, o presidente galego sinalou que Pedro Sánchez "non concretou" como se formulará a mesma aínda que si lles avanzou que no prazo dun mes contarase coa modificación lexislativa que permita xestionar a crise sen ter que continuar baixo un mecanismo xurídico "absolutamente excepcional".

Respecto diso, o mandatario galego opinou que se "houbese vontade política" a lexislación pertinente xa debería estar en marcha para evitar que España leve "oito semanas" baixo un mando único cuxo poder emana dunha situación de "excepcionalidade" que non debería prolongarse tanto no tempo.

No plano económico, o presidente galego urxiu a pechar "este mesmo mes" os criterios para a repartición do fondo non reembolsable de 16.000 millóns de euros para as comunidades.

Por outra parte, Feijóo pediu a Sánchez que nas saídas dos nenos para pasear ou xogar poidan participar ambos os pais en lugar dun só.

O titular da Xunta tamén quixo agradecer que o Goberno central "tivese en conta as peticións de Galicia" para aclarar a política das rebaixas –finalmente permitidas a partir deste luns se non se xeran aglomeracións–, para permitir a caza e a pesca deportivas e para abrir establecementos de máis de 400 metros cadrados, aínda que limitando a superficie a este máximo.