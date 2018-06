Cruce de reproches entre Feijóo y Villares en el Parlamento por la mina de Touro

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la decisión de su Gobierno para autorizar la activación o no del proyecto minero en Touro-O Pino se hará conforme a la ley porque "Galicia no se vende" y, por ello, ha reclamado a la oposición que no intente generar "alarma social".

Núñez Feijóo ha respondido así a una pregunta del portavoz de En Marea, Luís Villares, en la que la ha cuestionado al dirigente autonómico "cuándo dará carpetazo" a la posible reapertura de la mina, que tendrá efectos perjudiciales para la comarca y que cuenta con el rechazo de las miles de personas que el 10 de junio protestaron en Santiago contra el proyecto minero al entender que de salir adelante, pondría en peligro el entorno ambiental de la zona. Frente a ello, Núñez Feijóo ha incidido en que pese a las críticas vertidas desde la oposición, el Gobierno gallego no ha promovido "ningún proyecto" puesto que lo único que está haciendo es tramitar una solicitud que "necesita quince informes".

De este modo, ha asegurado que, de hecho, si no obtiene los informes positivos, la mina "no tendrá permiso" para su reactivación.

"Eso es evidente, somos los garantes de la ley, aunque usted ni siquiera recuerde qué es la ley", le ha reprochado al magistrado en excedencia del TSXG. Además, la normativa que se aplicará será la redactada por el bipartito PSdeG-BNG, por lo que la oposición debería estar de acuerdo con la misma "aunque ahora parece que la critican", ha asegurado.

"Usted estaba de acuerdo con la ley que a mí me dice que no aplique", ha criticado aludiendo a una militancia pasada en el BNG por parte de Luís Villares. En este sentido, ha asegurado que "si el pacto es cumplir la Ley de minería en Galicia" el Parlamento tiene la "palabra" del presidente de que así se hará puesto que no tiene "más compromiso que cumplir las leyes".

"Galicia no está en venta,", ha subrayado Núñez Feijóo que además ha reivindicado que pese a los augurios de la oposición, la Xunta denegó los permisos de explotación en Corcoesto y de segregación de actividades a Ferroatlántica.

Núñez Feijóo ha explicado que en el marco de la mina de Touro, el Ejecutivo ha abierto "tres expedientes" pero que tienen relación con la extracción de áridos y no de cobre, aunque ha avanzado que de ser necesario "seguiremos multando". "Nosotros vamos a seguir trabajando en defensa de una minería sostenible" por lo que le ha pedido a la oposición que no opte por "seguir engañando a la gente". Además, ha puesto en valor la "hoja de ruta" de su Ejecutivo para el saneamiento de las rías y ha destacado que se destinarán 1.100 millones de euros a ello.

Por su parte, Luís Villares, ha incidido en que ve procedente que no se autorice la apertura de la mina porque "a día de hoy se conocen los informes sectoriales que revelan el grave impacto ambiental y social del proyecto" y que fueron emitidos por organismos oficiales. Según Villares, la propia Xunta con la apertura de informes certifica la contaminación actual de ríos y acuíferos, mientras que el Estado cuestiona incluso la viabilidad económica de la explotación y critica la falta de rigor del proyecto. "Los datos que le acabo de presentar son oficiales" por ello es necesario que diga "cuánto va a tardar a darle carpetazo a la mina de Touro; cuándo va a hacer cumplir la Ley", ha incidido el líder de En Marea, que exigió que la Xunta actúe en favor de la ciudadanía y no "de los intereses particulares".

Ha reclamado además que el Ejecutivo no vuelva a actuar con 'agostosía', "variante popular de la alevosía, en el mes de agosto" como hicieron con la publicación del proyecto, o con la reforma sanitaria, para que los vecinos no se pudiesen defender. Con todo, el presidente del Gobierno gallego le ha pedido que si a En Marea tanto le importa la calidad de las aguas, insten al Ayuntamiento de Santiago a facilitar la nueva depuradora de la ciudad en lugar de seguir "vertiendo al río Sar de forma permanente y constante", pese a tener un acuerdo con el Ejecutivo central.

"Teníamos un acuerdo y lo pararon, ¿van ustedes a seguir destrozando medioambientalmente el río Sar?", ha cuestionado a Villares. Mientras Núñez Feijóo hacia esta referencia, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, imitaba al portavoz del PP de Santiago, Agustín Hernández, que en un acto para denunciar la situación en la que se encuentra el río compostelano acabó él mismo tirando basura al agua.