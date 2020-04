Feijóo pide a Celaá que aclare "con cantas materias se pode pasar" de curso

El número de asignaturas suspensas con las que un alumno puede pasar de curso o incluso titularse en los finales de etapa de FP, bachillerato o Eso sigue siendo la incógnita más trascendental en la ecuación que el Gobierno central intenta resolver con las comunidades para evaluar a los estudiantes de este atípico periodo lectivo. Y sigue sin despejarse a apenas dos meses del final de las clases, ya que el Ministerio de Educación deja en manos de las autonomías, y más en concreto de los equipos docentes, la decisión de fijar la cifra de suspensos pero estas no se pronuncian al considerar que debe seguirse un único criterio a nivel estatal.

No lo hizo tampoco la Xunta en una guía publicada este viernes para los centros educativos en la que, a la espera de noticias desde Madrid sobre el llamado pacto educativo, establece una serie de pautas para los profesores gallegos de cara a este tercer trimestre. Siempre bajo la máxima de que "todas as suxerencias están suxeitas ás recomendacións sanitarias", el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aboga por que "o alumnado poida volver ás aulas antes de que o curso remate, tendo uns días para volver a atoparse cos seus compañeiros e os seus docentes e recoñecer o labor destes na súa aprendizaxe".

Feijóo propone, "sempre que os médicos o avalen», una vuelta a las aulas antes del verano «para que os nenos poidan despedirse"

Horas antes de la publicación de este documento, el propio presidente gallego había abundado en esta idea en la rueda de prensa telemática posterior al Consello. "Parécenos positivo que os nenos volvan verse para despedirse antes do verán", explicó.

Y al hilo del apartado anterior, recriminó a la ministra de Educación, Isabel Celáa, que no ejerza sus "competencias" y aclare "con cantas materias se pode pasar", un criterio que juzga que debería ser "claro e igual para todo o territorio español". Cabe recordar que el Gobierno no concretó un número de suspensos pero sí se mostró partidario de ‘abrir la mano’ en cuanto a pasar de curso salvo en "circunstancias excepcionales". En palabras de la ministra Celáa, "no significa que vaya a darse un aprobado general" pero sí implica "ser flexibles para proteger a los alumnos más vulnerables".

Celaá defiende "flexibilizar" criterios de evaluación para "proteger a los alumnos más vulnerables"

Enfrente, muchas comunidades visibilizaron su oposición frontal a rebajar los baremos de aprobado, entre ellas Galicia, al entender que esta circunstancia generaría desigualdades tanto territoriales como entre centros públicos y privados. Con todo, en el decálogo publicado este viernes, la Xunta aconseja al profesorado que "adapte o sistema de avaliación para que o alumnado máis vulnerable non perda o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes imprescindibles previamente definidas".

Pese a no descolgarse del pacto educativo —como sí hicieron los gobiernos de Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia— , la Xunta considera irrenunciable, como recoge en la guía para los docentes divulgada este viernes, que el tercer trimestre "non se estenda más alá das datas establecidas na orde do 20 de xuño de 2019", que marca el 31 de agosto de este año como fecha límite.

La ministra seguirá intentando un acuerdo con las comunidades autónomas discrepantes con su plan para el final de curso

En todo caso, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, comparecerá en los próximos días en la diputación permanente del Parlamento para ofrecer más detalles sobre el avance en el pacto educativo así como exponer las observaciones de su departamento sobre el mismo, según avanzó ayer el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices. Se presume que la predisposición del Gobierno por reducir los criterios para aprobar centrará parte de su invervención.

NUEVOS ORDENADORES. Otro punto en el que la Consellería de Educación insiste con vehemencia en el documento es en los alumnos con dificultades para acceder a internet y, por ende, para seguir el curso escolar vía online. Por ello, insta a los profesores a "facer un especial esforzo para identificar ao alumnado que carece de medios de conexión dixital e, en virtude da súa autonomía organizativa e de xestión, arbitrar as medidas necesarias e facilitar o uso de distintos tipos de dispositivos adecuados para a atención educativa a este alumnado".

La conselleira de Educación acudirá al Pazo do Hórreo para dar cuenta del pacto educativo y de la postura de la Xunta sobre el mismo

Este precepto del decálogo lo refrendó además la Xunta con hechos, ya que a través de la Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica (Amtega) distribuirá un nuevo lote de 1.750 ordenadores y medios de conexión a internet entre las familias con menos recursos que tienen escolarizados a sus hijos en centros públicos. En concreto, se trata de un pack formado por un ordenador ultraportátil y un kit que permite su conexión gratuita a la red mediante un router wifi 4G junto con la correspondiente línea de datos 4G.

De ello dio cuenta Feijóo tras la videorreunión semanal con su Ejecutivo, y detalló que este nuevo envío —que se añade a los 1.000 kits informáticos ya repartidos por los centros escolares en días pasados— eleva a 2.750 el número total de equipos para asegurar la conectividad del alumnado que presenta mayores dificultades en el acceso a la educación ‘online’. Este material se repartirá en centros educativos, que serán los encargados de remitirlo a los alumnos a sus casas, siempre en calidad de préstamo.