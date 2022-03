O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este domingo na Conferencia de Presidentes que se celebra na Palma que o Executivo central realice "unha baixada de impostos con carácter xeral até final de ano" co obxectivo de "reducir o impacto" que a invasión rusa en Ucraína provoca na economía das familias e das empresas.

Esta é unha das propostas que plasmará Feijóo nun documento que prevé entregar ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez, no marco dunha cita que se converte tamén no primeiro encontro de ambos os mandatarios desde que o dirixente galego formalizou a súa candidatura para liderar o PP após o congreso de abril en Sevilla, que pechará a etapa de Pablo Casado.

No devandito documento, con cinco eixos principais, a Xunta trasladou que se inclúen diferentes medidas para tentar conter o prezo da enerxía. Para empezar, mostra o seu "total apoio" ao Goberno nos debates económicos que se están levando a cabo no ámbito da Comisión Europea, pero pide que se articulen tamén "medidas de ámbito doméstico sen esperar á regulación da Unión Europea".

É aí onde se enmarcaría a proposta dunha baixada xeneralizada de impostos até final de ano (especialmente sobre a electricidade, o gas e os carburantes); que comunidades e concellos sigan apoiando aos colectivos máis vulnerables para evitar cortes de subministracións; e que as administracións inicien plans para frear o consumo enerxético.

Ademais, Galicia proporá que se tomen medidas específicas para os sectores máis afectados pola subida de prezos e a falta de subministracións derivadas da guerra (pesqueiro, agrogandeiro, automoción, turismo, construción e electrointensivas, entre outros); e "reenfocar a necesaria transición enerxética para que non afecte a sectores cruciais como a automoción ou a industria do aluminio".

"REFLEXIONAR" SOBRE OUTROS PASOS. Por último, a Xunta insta o Goberno a "reflexionar" sobre algunhas das súas políticas sobre as que opina que, "en lugar de aliviar de cargas aos fogares e empresas", agudizaron unha situación económica de seu complicada.

Neste sentido, pide non só unha rebaixa de impostos –xa puxera o foco no IVE de luz e gas– senón que "reflexionen" sobre outras propostas como implantar a peaxe nas autovías ou a reforma das cotas de autónomos.

O obxectivo da Xunta é saír da Conferencia con medidas que dean "certeza e tranquilidade" a familias e industria nun momento moi complicado para a economía, coa inflación en cifras máximas en 30 anos.

O Goberno galego espera que o Executivo central "rectifique algunhas das súas políticas dos últimos meses e tome medidas inmediatas e urxentes para reducir o forte impacto" da invasión de Ucraína.

OUTROS ASUNTOS. Á marxe de demandar unha "resposta coordinada" ante a invasión rusa –que inclúa a aprobación dun plan estatal de acollida para os refuxiados–, Feijóo confía en que o encontro sirva para avanzar en solucións para outros asuntos.

Por exemplo, espera respostas "coherentes" na xestión da pandemia e para dotar dunha maior cogobernanza e axilidade á tramitación dos fondos europeos para a recuperación.