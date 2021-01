Feijóo: "Las cosas no van a mejorar en los próximos 20 días"

El presidente de la Xuntaestá convencido de quepues el incremento de la positividad registrado está íntimamente relacionado con lasy todavía falta por ver el efecto de las de Nochevieja y Año Nuevo., ha señalado en una entrevista difundida este domingo por el circuito gallego de la cadena Ser, en la cual ha confiado en que a finales del mes en curso la mejoría sea ya la tendencia., ha contestado al ser preguntado por el aperturismo que hubo en las fiestas, con períodos de movilidad extraordinaria con independencia de los cierres perimetrales en vigor.Con todo, Núñez Feijóo ha aludido a lo que fue norma para toda España y ha recordado quecon la información que se manejaba a fecha 3 de diciembre. Al hilo de esta observación, ha aludido a la situación de presión asistencial en planta y UCI para concluir que, pese al panorama presente de contagios al alza,y sí de aplicar medidas "localizadas y localizables", de "ir mirando". Del comité clínico asesor, que se reúne dos veces por semana, ha contado queSi tuviese que decidir él mismo entre la dicotomía sanidad-economía, ha reaccionado a una de las consultas formuladas con el argumento de que no es el caso, pues no existe tal debate, pero, de haberlo, se mostraría, tal y como ha garantizado,En el campo monetario, Núñez Feijóo ha observado que lo lógico es que el PIB se recupere, pero. Su pensamiento, sin embargo, está centrado en el proceso de vacunación y ha fijado como un "objetivo de mínimos". Con dos vacunas, no podría dar una fecha para alcanzar ese propósito -"el dato no es muy positivo"- pero aguarda que a finales del primer cuatrimestre hayaEn el plano político, del gobierno de Pedro Sánchez, y ante una cuestión expresa,. Por último, ha vuelto a celebrar Núñez Feijóo lay ha apuntado que es una "buena noticia" para España entera.