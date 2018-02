Feijóo: "La oferta de la Xunta hecha al personal de Justicia es la mejor en una década"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la propuesta del Gobierno gallego al personal de Justicia, que afronta su duodécimo día de huelga, es "la mejor" ofrecida a un colectivo de trabajadores públicos en la última década.

"Llevamos 10 años sin hacer una propuesta como esta a ningún colectivo. Es la propuesta mejor para un colectivo de trabajadores públicos en la última década, más voluntad no podemos tener" para alcanzar un compromiso , ha insistido Núñez Feijóo tras la reunión semanal de su Gobierno.

Por ello ha insistido en que "si hay voluntad de acuerdo" por parte de los sindicatos, habrá compromiso, ya que de lo contrario "continuará el desacuerdo".

En este sentido, el presidente gallego ha considerado que hay muestras de falta de voluntad por parte de los sindicatos, como el hecho de "despreciar mil euros por trabajador al año" porque "hay muchos mileuristas en España y Europa para los que supondría cobrar un mes más: si eso se considera un desprecio evidentemente no hay mucha voluntad de acuerdo".

Asimismo, ha indicado que tampoco ve interés en alcanzar un acuerdo por parte de los sindicatos, que permanentemente se levantan de la mesa de negociación, y la última condición que han puesto es retirar de las conversaciones el director general de Función Pública de la Xunta, José María Barreiro.

"Imagínese que la Xunta dice que no está dispuesto a hablar con el líder de la CUT, que es el que dirige comité de huelga, sería un tic antidemocrático bastante preocupante", ha dicho el presidente gallego, que ha considerado preocupantes este tipo de exigencias.

Núñez Feijóo ha destacado la oferta de aumento salarial de la Xunta que supondría una subida de un 10% en los próximos tres años, y que ha asegurado que no se puede aumentar, por lo que "en ningún manera es problema de interlocutor", ha dicho.

Por su parte, el comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia ha acusado a la Xunta de estar "interesada" en prolongar el conflicto para "ganar" dinero, mientras los trabajadores son "los primeros interesados" en negociar, aunque "no a cualquier precio".

ALTO SEGUIMIENTO. Fuentes de comité de huelga han explicado a Efe que sus miembros están "muy contentos" con un seguimiento que "sigue siendo espectacular" debido a que "los compañeros cada vez están más indignados y cada vez más concienciados".

"Rueda dice que está abierto a las negociaciones pero no nos convoca. Además, el último encuentro no fue una negociación. Si alguien es intransigente, no está negociando. En otras comunidades la administración se sienta y negocia, pero aquí no se mueven de su última oferta", añaden las mismas fuentes.

La representación social recuerda que el último movimiento en la negociación salarial lo hicieron los trabajadores, "con una gran bajada", por lo que entiende que ahora debe ser la Xunta la que haga una nueva propuesta, aunque la mantiene desde el 12 de febrero.

"La gran diferencia es que esta huelga nos supone una pérdida retributiva. Los primeros interesados somos nosotros, pero no a cualquier precio. A la Xunta, en cambio, le interesa el conflicto. Cada día que pasa, gana dinero. Llena sus arcas con nuestros sueldos", añaden fuentes del comité.

El seguimiento de la huelga se ha situado durante la jornada de hoy, según los sindicatos, en un 93% en Pontevedra, un 90% en Vigo, un 88% en Ourense, un 82% en Ferrol, un 81% en Lugo y Santiago y un 75% en A Coruña; y por encima de un 90% en los partidos judiciales más pequeños.

Durante la jornada de este jueves ha habido concentraciones en la mayoría de ciudades para analizar la situación tras el plantón de las negociaciones esta semana.