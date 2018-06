Feijóo pide que lle "deixen respirar" para decidir si opta a un cuarto mandato

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volveu a incidir na súa "coherencia" e o seu "compromiso" cos galegos como o motivo da súa renuncia a ser candidato á Presidencia do PP, e reiterou que estará en Galicia "até o 2020 como mínimo", aínda que eludindo confirmar se se presentará para un cuarto mandato.

Nunha entrevista na Radio Galega, recollida por Europa Press, insistiu en que a súa decisión responde o interese por "cumprir a palabra dada", porque todo o que é en política o é grazas á "confianza dos galegos, e iso non se pode manchar".

Pero a demora en facer pública esta decisión, coñecida "9 ou 10 horas despois" de que se abrise o prazo de presentación de candidaturas, como el mesmo precisou, débese a que é unha "persoa reflexiva" e a que "non foi fácil" decirlle a "moitos compañeiros que non". En especial, admitiu, tras a súa "sorpresa" ante o número de persoas e "cargos do partido que pensaban que debía asumir a responsabilidade".

Pero tras confirmar que non se sobe á carreira por liderar o PP, esta semana avanzou que o seu compromiso con Galicia manteríase até 2020 "como mínimo". Unha expresión na que se volveu a "ratificar" este domingo, para disipar "dúbidas" entre algúns galegos ou "galegos da oposición", deslizou.

Máis aló deste compromiso, deixou sen resposta a pregunta de se optará a presentarse como candidato a un cuarto mandato e limitouse a pedir certa "marxe". "Neste momento, de verdade, eu pídolle a vostede e aos seus compañeiros que me deixen respirar un pouco", "a verdade é que aínda estamos cos efectos secundarios da candidatura á presidencia do Goberno", agregou.

Pero ademais de por coherencia, argumentou que a súa decisión se apontoa na idea de que "Galicia non é unha comunidade de segunda" e que "ser presidente da Xunta non é un título político de segunda".

"Se os vascos ou os cataláns non admitirían esa fuxida nun prazo de dez días, non entendo por que pode haber dúbidas de que o presidente de Galicia non se comporte como o lehendakari vasco ou o presidente da Generalitat de Cataluña", esgrimiu.

Aínda que matizou que non é nacionalista e que cre nun proxecto nacional para España, si puntualizou que non por iso considera que "a Xunta de Galicia é unha institución de menor rango institucional ou categoría que a Generalitat".

UN LIDERADO QUE UNA O PP. En todo caso, a súa renuncia deixa o número de candidatos en sete. E aínda que insistiu en non pronunciarse sobre ningún deles, para manter o seu "respecto coas urnas" e a votación "en conciencia" dos compromisarios galegos, cre que se debe elixir primeiro pensando no partido e despois no mellor candidato para a presidencia de España.

"Se non hai partido que funcione, a candidatura á presidencia do Goberno será unha candidatura débil", pero "se o partido se fortalece, se compacta" e recupera voto perdido, terá "unha boa candidatura" ao Goberno, argumentou.

O primeiro obxectivo do novo liderado do PP sería, abundou, "recuperar" os case 11 millóns de votos obtidos polo PP en 2011, "de centro reformista e de centro dereita", que "non son do PSOE nin de Ciudadanos". Para iso, avoga por un líder que teña capacidade de "contaxiar entusiasmo", que "una ao partido" e tamén ao que "o partido acepte como líder".

ELECCIÓNS MUNICIPAIS. Coa próxima nova etapa que se abre no PP, as eleccións municipais de 2019 en Galicia sitúanse como a primeira gran cita electoral. Uns comicios que Feijóo considera "moi importantes" porque o PP quere "subir".

Alegou que fronte aos populares, os cidadáns terán que elixir ante unha "única opción", a do goberno formado polo PSOE e as Mareas, e sobre a que os galegos xa teñen o antecedente de coñecer "a parálise de Santiago", o "desgoberno e descomposición de Ferrol" e a "inacción da Coruña".

Nesta liña, manifestou que "o mito da democracia das Mareas de Podemos é un mito absolutamente descuberto" e que o que supoñen é unha "constante crise semanal".

"Se somos capaces de explicalo e somos capaces de facer o relato adecuado e presentar unha alternativa ilusionante, eu espero que os galegos nos devolvan Deputacións, cidades e moitos Concellos", prognosticou.

AVE E FINANCIAMENTO AUTONÓMICO. Tras reiterar que fará "a mesma presión" ao Goberno socialista de Pedro Sánchez da que se facía ao executivo de Mariano Rajoy, puxo sobre a mesa as súas esixencias: que se cumpra o prazo de chegada do Ave a Galicia, a reforma do financiamento autonómico e a transferencia da AP-9, entre outras cuestións.

O Ave sitúase así entre as prioridades na relación da Xunta co novo Goberno e Núñez Feijóo insistiu en que o prazo "último e definitivo é o tren en probas en 2019". "Ninguén entendería, e eu o primeiro, que se buscase algún subterfuxio para que o tren non chegase en 2019", engadiu.

O financiamento autonómico tamén figura na súa folla de ruta. Pondo en "valor" que Galicia é unha comunidade "solvente" que non lle pediu "nin un euro" ao Executivo central, Feijóo insistiu en que defenderá un "sistema de financiamento equilibrado", en base ao que a Xunta xa pactou con autonomías tanto do PSOE como do PP.



Do mesmo xeito, tamén cre que con este horizonte temporal "sen dúbida habería marxe" para lograr a transferencia a Galicia da AP-9, alegando que, por "coherencia", Sánchez non se podería negar.