Feijóo se muestra partidario de ofrecer vacunas a los turistas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la "seguridad" sanitaria en un contexto marcado por la pandemia como "clave" para recuperar el turismo y, de hecho, además de test gratuitos, ha señalado que sería partidario de ofrecer vacunas a viajeros –ha puesto el ejemplo de Estados Unidos– si bien ha admitido que, dado que hay "problemas" para inmunizar a la población del país, aún "queda tiempo" para dar la opción a quienes visiten España.

La "divisa" de la "seguridad" ha sido uno de los puntos fundamentales que el presidente gallego ha reivindicado, junto con la "calidad" e incentivar el consumo y el turismo interno, en el marco del VII Foro de Innovación Turística del Grupo Hotusa, en el que ha participado en Madrid. En él ha proclamado, además, que el turismo debe ser "una prioridad política y económica de España y Europa".

"OFRECER UN PAÍS SEGURO". Pero, bajo el punto de vista del mandatario gallego, "lo primero" para recuperar el turismo es "ofrecer un país seguro" desde un punto de vista sanitario. A tal fin, ha reivindicado medidas tomadas en Galicia como el registro de viajeros o la decisión de ofrecer pruebas gratuitas en los aeropuertos de la Comunidad.

Así, se ha reafirmado que, igual que es preciso "un pasaporte europeo para poder viajar", es necesario que se habiliten test gratuitos cuyo acceso para los turistas "sea tan normal como tomar una caña". Pero ha ido un paso más allá y ha recurrido al ejemplo de las vacunas en Estados Unidos.

"Hay personas de México que van a Houston y les salta una aplicación que les indica los puntos de vacunación gratuitos", ha indicado, en referencia a facilitar la inmunización de los viajeros, para añadir que, en el caso estadounidense, en ocasiones, tras vacunarse, la persona en cuestión "hace sus compras y vuelve a su país".

"Esto, en mi opinión, en España, siendo uno de los países con mayor impacto económico en el turismo, deberíamos ofrecerlo", ha defendido el presidente gallego, quien, en todo caso, tras dar una nota "insuficiente" a Europa por su gestión en lo que respecta al acopio de vacunas, ha admitido que España aún tiene "problemas" para inmunizar a su población, por lo que "queda tiempo" para que sea factible vacunar a turistas.

IVA SUPERREDUCIDO TRANSITORIO. En su intervención, el presidente ha advertido de la importancia del turismo para la economía. "Si no recuperamos el turismo, no podremos recuperar el PIB", ha sentenciado, antes de insistir en que "debe ser una prioridad política y economía de Europa y España".

A este respecto, ha asegurado "no" tener "la sensación" de que sea "una prioridad política" para el Gobierno central. "Igual es porque no estoy muy bien informado, pero no veo que lo sea en España", ha agregado, antes de incidir en que, por ejemplo, él "no" ha visto un plan director de recuperación del turismo a nivel estatal.

En este punto, además de la "divisa" de la seguridad, Feijóo ha incidido en la necesidad de incentivar el consumo y ha propuesto un IVA superreducido transitorio, durante un semestre. "No estoy formulando un IVA superreducido para el turismo de forma estructural, sino de pactar con el sector una cuestión coyuntural. Nos jugamos el empleo y la reactivación económica", ha esgrimido.

"INCENTIVOS" PARA EL TURISMO NACIONAL. Del mismo modo, tras poner en valor la "experiencia modesta" de los bonos turísticos y para sanitarios impulsados en la Comunidad, ha avisado de que se necesitan incentivos para el turismo nacional. "Hay que decir a los españoles que viajen en España", ha subrayado.

Finalmente, ha concluido destacando que Galicia seguirá apostando por un modelo turístico "seguro y de calidad", con el Año Santo 2021-2022 como "gran oportunidad"; al tiempo que ha resaltado el potencial de la "Galicia verde" que la convierte, entre otras cuestiones, en una de las comunidades españolas con más banderas azules.