El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticó este martes que la ministra de Industria, Reyes Maroto, no se reuniese con el Ejecutivo autonómico en su visita del lunes a Galicia, por lo que mostró su convicción de que "no trataría así al Principado de Asturias". Así se pronunció el popular en A Coruña, donde se reunió con representantes de Parter y del comité de empresa y dijo que "es algo sorprendente" que después de meses manteniendo encuentros con los sindicatos, Alcoa y el fondo comprador en Madrid —donde se juntaban "tripartitamente"— no invite a la Xunta cuando visita la comunidad.

"Si va a visitar la fábrica de Parter en Asturias, estoy convencido de que la ministra tendría una reunión con el presidente del Principado de Asturias", insistió Feijóo, y destacó que la diferencia es que el presidente de Galicia "pertenece" al Partido Popular.

A partir de ahí, dijo esperar que "esta equivocación" no vuelva e repetirse, ya que es una "falta de respeto institucional con el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma" y "es impropia de un Gobierno responsable".

"Decir que la Xunta tiene que estar alegre cuando nos quieren cerrar plantas energéticas no deja de ser un sarcasmo", dice Feijóo

Asimismo, el jefe del Ejecutivo gallego señaló que le parece "muy sorprendente" que la ministra diga que la Xunta tiene que alegrarse "por esta solución" para Alcoa, ya que, según apuntó, el ministerio "está a punto de cerrar Meirama" y amenaza con "cerrar As Pontes". "Decir que el Gobierno de Galicia tiene que estar alegre con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Transición Ecológica y con la política industrial del Gobierno cuando nos quieren cerrar nuestras plantas de producción de energía no deja de ser un sarcasmo", insistió el presidente.

INVERSIÓN Y FORMACIÓN. Más allá de la actuación del Ejecutivo central, el presidente gallego anunció que su Gobierno ofrece al fondo suizo Parter Capital —que gestionará las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés— un plan de formación para los trabajadores de la fábrica gallega y, "si la normativa lo permite", también "inversión".

Feijóo se pronunció así tras reunirse, junto con el conselleiro de Industria, Francisco Conde, con representantes de Parter y posteriormente con el comité de empresa de la planta de A Coruña. "Les dijimos que si vienen para quedarse, si vienen para invertir, si vienen para crear valor y mantener los 330 puestos de trabajo que cuenten con la Xunta de Galicia en lo que necesiten, en formación y en inversión", explicó Feijóo.

El presidente avisa de que "este problema continúa" y toca "seguir trabajando para conseguir un estatuto electrointensivo"

En declaraciones a los medios, aseguró que "la postura del directivo de Parter fue impecable" en una junta en la que "el objetivo era analizar el presente y concretar un poco el futuro de la industria electrointensiva". A partir de ahí, subrayó que "el futuro pasa por el estatuto electrointensivo", medida que tiene que aprobar el Gobierno central y que, ha señalado, será buena para Parter Coruña y para toda la industria electrointensiva de Galicia como Ferroatlántica, Alcoa en San Cibrao o Megasa.

"Tanto el directivo de Parter como el comité de empresa coinciden en que este problema no acabó, este problema continúa y tenemos que seguir trabajando para conseguir un estatuto electrointensivo para todas las empresas que utilizan energía como una materia prima básica que influya en el precio del producto final", ha insistido el presidente gallego.

Para la Xunta, "la prioridad, los miles de empleos que dependen del estatuto electrointensivo".

El comité de A Coruña: "Vienen con las ideas claras"

El presidente del comité de empresa de la planta coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, aseguró que "la primera impresión" que tienen de los directivos de Parter Capital "es que vienen con las ideas claras, que saben lo que quieren hacer en un principio".



Aseguró, además, que "el objetivo de la reunión fue establecer un plan de trabajo con la Xunta porque ahora ya se acabó el tiempo de felicitarnos y toca trabajar". "La Xunta tiene competencias de industria y tiene que tratar de arropar a este nuevo inversor y establecer esa vía de comunicación" para solucionar las necesidades que pueda tener el inversor, dijo.



Avanzó también que Parter está dispuesto a "a arrancar las naves de electrólisis lo antes posible" si el precio del recibo de la luz baja los índices que estiman, que sería en torno a los 40 euros por megavatio.