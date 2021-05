Feijóo loa la autoestima de Jealsa, que promete estar "más fuerte" dentro de un año

El presidente de Jealsa, Jesús Alonso, ha prometido este jueves que este emporio de la conserva será "en un año más joven, más fuerte", pues es el reto que se han marcado tras el incendio que el sábado quemó 11.000 metros cuadrados de los 79.000 con los que cuenta el complejo de O Bodión.

El fuego, cuyas causas se investigan, se originó en la zona de congelado y afectó a las áreas de cocción y procesado. "Había un riesgo claro de que desapareciera todo", ha reconocido este directivo en una comparecencia ante la prensa con motivo de la visita a las instalaciones de Boiro (A Coruña) del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

"Pero no sucedió", ha proseguido Alonso, que ha confesado que la reacción ha sido la de encarar este contratiempo de una manera constructiva.

"Verdaderamente animados", "no sufrimos tanto porque no nos lo permitimos", "no podemos perder un trocito de mercado", "aquí hay mucho corazón, mucho cerebro, mucho impulso", han sido sólo algunas de sus reflexiones.

El presidente ha compartido que el único "cansado" empieza a ser él, para describir el ambiente que se respira, y ha contado que se encuentra trabajando a destajo, como "cuando era joven".

"Estamos aliviados, muy agradecidos y decididos", ha expuesto.

El máximo mandatario autonómico ha loado esa "autoestima", condición necesaria para el momento de la reconstrucción, para el cual ya están en marcha procesos y plazos.

Núñez Feijóo ha contado que siempre que acudió a Jealsa era para ver una ampliación, una innovación o un incremento de la producción, y, esta vez, lo que observa es "capacidad de reinvención".

El negocio factura 700 millones al año y de él viven 5.300 familias

Ha expresado el apoyo inequívoco de su gobierno a los dueños y a la plantilla, pues de este negocio viven 5.300 familias, facturan 700 millones al año y se trata de una de las 25 empresas más importantes de Galicia y de las primeras del mundo en lo que a la conserva se refiere, ha enumerado.

"Marcas tan identitarias" se asocian a Galicia Calidade, a empleo femenino, a gente del mar, a transformación y a comercialización, ha continuado.

Tanto Feijóo como Alonso han felicitado a los equipos de extinción movilizados por tierra, mar y aire, por su coordinación, compromiso y valentía.

El jefe del Ejecutivo gallego ha recordado el viento registrado y las temperaturas altas. Sin esos reflejos, "probablemente estaríamos en siniestro total", ha reflejado.

Núñez Feijóo ha comentado que Jealsa presentó a los fondos europeos Next Generation un proyecto de bio-refinería marina "ahora más justificado que nunca".

Y de nuevo ha vuelto a alabar que dentro de un incidente como el vivido, Jealsa haya acreditado que "estaba preparada para los momentos más difíciles".

"Muy satisfechos con la capacidad, autoestima y empuje que están acreditando", ha hecho hincapié. Son "capaces de ponerse de pie a pesar de este contrapié", ha agregado.

"No les voy a ocultar que nos temimos lo peor", ha dicho al final, al aludir a las horas en las que tenían el corazón en un puño pensando que la fábrica "podía formar parte del pasado" pero hoy, en cambio, Jealsa "tiene más fuerza que nunca".