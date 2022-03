Feijóo lanza en el Parlamento gallego un decálogo de exigencias a Sánchez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en el pleno del Parlamento, tras aceptar la petición urgente del BNG y, aunque no estaba prevista inicialmente en el orden del día, el mandatario autonómico acudió con un decálogo de reclamaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que arremetió por su "inacción", especialmente, ante la crisis derivada por el paro del transporte, y por su política exterior.

Tras ser votado este lunes en urna por la militancia en el proceso interno de su partido --con él como único candidato--; Feijóo no ha pasado por alto que su tiempo al frente de la Xunta avanza hacia el relevo, aunque no ha aclarado publicamente la fecha marcada en el calendario para su dimisión. "Con independencia de las decisiones personales que debo tomar, nuestra tierra preservará la estabilidad", ha garantizado a lo largo de su comparecencia, que se ha prolongado durante casi tres horas, y en la que destacó que hay conselleiros de su gobierno, que arrancó hace 13 años, que tienen "más experiencia que varios ministros juntos" de Sánchez.

Durante su discurso, que ha tenido notas de despedida, ha vuelto a dirigirse a los gallegos que le han dado la "confianza" estos años para asegurarles que "hay un conjunto de personas" que "no van a tener otro compromiso que no sea defender" a esa "mayoría", con un "gobierno centrado". Y de nuevo frente al Gobierno de Sánchez, ha asegurado que Galicia "preservará la estabilidad", ha dejado consejos a la oposición sobre cómo plantearse su acción política y ha advertido de que "queda mucha legislatura" y "mucho tiempo en la oposición" a BNG y PSdeG.

DECÁLOGO. Con la "inacción" del Gobierno de coalición en el punto de mira, Feijóo ha lanzado un decálogo de propuestas, para las que ha pedido el apoyo de los grupos de la Cámara. Paralelamente, ha lanzado nuevas medidas para completar las anunciadas el pasado jueves en el Consello -como los anticipos de la PAC- ante el cuestionamiento de nacionalistas y socialistas por falta de alcance. "Propaganda, propaganda y propaganda: En qué DOG están publicadas?", le reprochó y preguntó la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

En su intervención inicial, Feijóo avanzó que el Consello de la Xunta aprobará el jueves que viene nuevas medidas, que incluirán avales para realizar inversiones en los sectores productivos (por valor de 70 millones de euros que esperan movilizar 140 millones) y flexibilizar las condiciones de los que ya los tienen suscritos.

En el ámbito energético, saldrá adelante el "bono energía pyme", una ayuda de hasta 6.000 euros, que cubra el 80 por ciento de la inversión de industrias y pequeñas empresas, con el fin de que renueven sus equipamientos y puedan reducir la factura energética. Para ello, se prevén 65 millones de euros.

Además, en el ámbito turístico, 7,8 millones para digitalización y eficiencia energética y para ayudar a las familias, se refuerzan con 23 millones las medidas activas y piden al Gobierno fondos para duplicar el impulso al autoconsumo eléctrico y a las renovables térmicas -calefacción y agua caliente-.

DECÁLOGO PARA EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ. En el capítulo de deberes al Gobierno de Sánchez, Feijóo ha reclamado un plan de contingencia urgente para garantizar el suministro de productos básicos a la población, incluso recorriendo al ejército para realizar corredores seguros. "Afirmar que en las carreteras hay normalidad y que la mayoría de los transportistas están trabajando cuando los lineales de los supermercados se están resintiendo, es un insulto a la inteligencia de los gallegos", ha advertido el presidente autonómico, quien ha reprochado que el Gobierno de Sánchez "señale como enemigos o incluso delincuentes a ciudadanos que están desesperados".

Feijóo también ha reclamado un plan nacional de productos estratégicos, que priorice en el corto plazo y, de forma temporal, la producción en el mercado interior para afrontar la carencia de materias primas y componentes.

También pide que se inste a la Comisión Europea a revisar las condiciones de importación de los productos para cubrir lo que se adquiría en Ucrania o Rusia.

Reclama también "diálogo" al Gobierno, que "no puede vivir en una torre de marfil mientras tantos sectores están en una situación desesperada"; junto con bajada de impuestos -en la energía-, revisar la transición energética y elevar a la UE una consulta para poder reducir de forma análoga el Iva a los hidrocarburos y que se estudie un mecanismo para dar estabilidad en el precio a las familias.

Otras exigencias son "explorar todas las vías" para la exención temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social en los casos "más extremos", un fondo extraordinario y medidas como una moratoria de un año en los préstamos Ico o acelerar la tramitación de la nueva ley concursal.

Feijóo apuesta por intensificar la flexibilización de los contratos vigentes, agilizar los procesos de contratación de administraciones públicas y la puesta a disposición de los fondos europeos. También ha considerado "primordial" que se cree una figura de proyecto tractor autonómico, ampliar ERTE y programas para sectores afectados.

TRANSPARENCIA. Feijóo ha pedido que se busquen nuevos mercados y que se aclare y explique qué está negociando en Bruselas. "Necesitamos saber qué está reivindicando en las instituciones europeas", ha manifestado el presidente autonómico, quien también ha reclamado conocer los efectos que va a tener el acuerdo con Marruecos, así como que desvele el contenido del mismo.

"Necesitamos, por supuesto, amplificar nuestras relaciones diplomáticas con Argelia, seguir respetando a nuestro vecino y aliado Marruecos, una respuesta para el pueblo sahariano y sin ninguna duda, que el Gobierno no nos mienta", ha remarcado Feijóo, quien ha pedido a Sánchez que acuda al Congreso a comparecer.

CONSEJOS A LA OPOSICIÓN. En su último turno, también aprovechó para lanzar un "consejo" a la oposición, que él se aplica, dijo. Se refiere a que se pregunte si la labor "es útil" par la ciudadanía y "contribuye a mejorar las instituciones", así como si se ofrecen las explicaciones. "Les confieso que cada paso que intenté dar en mi actividad política, cada reto y cada decisión, siempre lo hice contestando a esas preguntas", ha afirmado, tras lo que indicó que seguramente, en algunas ocasiones las respondió de forma "inadecuada", "incompleta" o "errada".

"Los gallegos no se merecen esto", afirmó Pontón

"Si me admiten un consejo, háganse estas preguntas más a menudo", ha recomendado Feijóo, a quien la oposición ha afeado que "use" el Parlamento para "su proyección" nacional como futuro líder del PP. "Esto no es el Senado", le han reprochado Ana Pontón y Luis Álvarez, sucesivamente.

"Si esto fuese el Senado, el BNG no podría hablar porque no tiene representación", le replicó Feijóo en su segundo turno de la intervención, después de que nacionalistas y socialistas reprobasen el discurso seguido en el hemiciclo.

"Esta cámara es el Parlamento de Galicia, no es el Senado. Le digo esto porque después de tantos días de campaña interna del PP, igual se piensa que es un mitin y desde luego los gallegos no están para sus mítines", he la censurado Pontón.

Álvarez le ha recriminado que aceptase la comparecencia para "poner deberes al Gobierno del Estado", y tras mostrar su "alegría" de verle en la Cámara gallega, tras "varias semanas recorriendo España", ha compartido con Pontón que tuvo que verificar que no presidía el hemiciclo Meritxell Batet. De hecho, subrayó que la comparecencia "no era fruto de la casualidad", sino que "por desgracia emplea el Parlamento de Galicia para su proyección" personal.

"Desde luego los gallegos no se merecen esto, lamento que no sea capaz de estar a la altura ni en el tiempo de descuento", le reprochó Pontón.