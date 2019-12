Baltar insta a la Xunta a "rectificar" el cierre del paritorio de Verín

El presidente de la Diputación y del PP ourensano, Manuel Baltar, instó este miércoles a la Xunta a "rectificar" y mantener el paritorio en Verín, desmarcándose de la decisión adoptada por el Ejecutivo de su mismo partido. "No estamos hablando de salvar servicios que no existieran sino de mantener los que existen y no bajar la calidad asistencial", dijo el popular, que pidió que se mantenga el servicio.

Baltar se manifiesta así después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, hayan defendido la supresión "para garantizar la seguridad sanitaria". Frente a esa visión, y a preguntas de los periodistas, el presidente provincial del PP dejó clara la "manifiesta oposición" de la corporación provincial a la decisión adoptada por la Xunta, postura que, según ha indicado, ya ha trasladado a Feijóo.

Según apuntó, como corporación "no podemos permitir que decaiga la atención médica y sanitaria en la provincia" sino que "tenemos obligación de defender los intereses" de los vecinos. Para refrendar esa postura, Baltar resaltó "el sentimiento" que se percibió en la movilización del pasado sábado en Verín tras la decisión de suprimir el paritorio.

Tras aclarar que entiende la justificación "técnica", advirtió de que su labor política va más allá de "criterios técnicos". "Tenemos que ser consecuentes y coherentes con una demanda social", continuó Baltar.

O HÓRREO. El presidente de la Diputación de Ourense se manifestó así la misma jornada en la que Feijóo volvió a justificar en el Parlamento el cierre del paritorio por cuestiones médicas y se comprometió a seguir "mejorando" el Hospital de Verín con "urgencias nuevas —triplicando el espacio— y una cartera de servicios de más intensa".

En la sesión de control en la Cámara, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció que esta medida "juega con la salud de las mujeres" y se mostró convencida de que si el presidente de la Xunta o el conselleiro fuesen mujeres y viviesen en Verín "no tomarían la decisión tan alegremente". Subrayó así que el cierre implica desplazamientos "de hora u hora y media para poder dar a luz" y preguntó a Feijóo si le gustaría que fuese su compañera la mujer que necesitase atención urgente y tuviese que hacer ese viaje.

"Me siento más segura sabiendo que no tendré que recorrer 100 kilómetros para dar a luz. Lo que no quiero para mí no lo quiero para las mujeres de mi país", dijo Pontón, quien tachó a Feijóo de "cobarde políticamente" por no dar la cara y "esconderse" tras los médicos.

Frente a los reproches, el presidente gallego insistió en que la decisión se ha tomado "por la seguridad" de las mujeres y los bebés, en base a criterios médicos y respaldados por las sociedades científicas. De hecho, ha esgrimido un papel en el que figuran "el nombre y el DNI" de 44 pediatras, ginecólogos y obstetras del área de Ourense, la mayoría mujeres y que, según dijo, "no serán todos del PP". "No cuente conmigo para hacer este tipo de políticas contra la seguridad de las mujeres y de los niños que nacen en Galicia", dijo.

"Mi conciencia no me permite tomar una decisión en contra de los médicos, su conciencia igual sí", concluyó el presidente gallego, quien afirmó que "hay 65 municipios" en toda Galicia a más de 70 kilómetros de distancia del hospital de referencia para dar a luz.

CONCELLO. También este miércoles, se celebró en Verín una sesión plenaria en la que la corporación municipal aprobó por unanimidad —con los votos de PSOE, BNG y PP— una declaración institucional contra el cierre del paritorio.

"Funeral" simbólico en Verín

Trabajadores del Hospital de Verín acompañados por vecinos de la comarca realizaron este miércoles un "funeral" simbólico, en memoria de los servicios cerrados. En el acto se hizo referencia al cierre del paritorio, las urgencias pediátricas, dermatología, medicina interna, cuidados paliativos e, próximamente, la cocina. Durante la concentración se pudo ver un ataúd, varios centros y lápidas con el mensaje 'Rezad por nosotros' que, posteriormente, fueron depositados a las puertas de la gerencia del hospital.



Mientras, continúa el cierre indefinido de personal. Decenas de personas volvieron a pasar la noche en el centro y la jornada del miércoles discurrió en un tono menos bullicioso, tras las advertencias del gerente



Denuncia de Satse

Más allá de las protestas, el sindicato de enfermería Satse presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ourense por el cierre del paritorio y subrayó que está a 75 kilómetros del hospital de referencia de Ourense. "Por tanto, los argumentos sobre el descenso de partos, no tedría el peso suficiente para el cierre", señaló la secretaria provincial del colectivo en Ourense, Pilar Oviedo.