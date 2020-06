Feijóo acusa al Gobierno de vivir "en un mundo happy"

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno que regenta el socialista Pedro Sánchez de vivir en un mundo "happy", un hecho que el candidato de PP+Cs a lehendakari, Carlos Iturgaiz, cree que empuja a la "tragedia laboral".

En la quinta y última propuesta del ciclo Respuestas, en el que Iturgaiz ha estado conversando con personajes relevantes del mundo de la política, la economía y la cultura, ha citado el dirigente vasco lo ocurrido con Nissan en Barcelona, el riesgo de la Mercedes en Vitoria y la "moto" vendida a Alcoa en Lugo para referirse a la “pandemia económica”.

Iturgaiz ha considerado en este diálogo telemático, que ha podido seguirse por Youtube, que el Ejecutivo “no dice la verdad en cuestiones fundamentales”, a lo que Feijóo ha contestado, por lo que le atañe, que no hay “sentimiento energético”, en alusión a la única fábrica de aluminio primario de España, pero tampoco "industrial" en términos generales. Ha recurrido el mandatario gallego a la ironía para apuntar que “vivimos en un mundo feliz" (ha utilizado el término en inglés) y principalmente los que están en el poder, en los cuales ve el problema de que su único objetivo es pisar moqueta y por ello cree que Pedro Sánchez consiente que el Podemos de Pablo Iglesias trate incluso de "defenestrar" al expresidente con el PSOE Felipe González.

Si ocurriese al revés, si los socialistas lo intentasen con el líder de la formación morada, ha dicho Feijóo que el gobierno coaligado se rompería acto seguido. Núñez Feijóo ha reconocido estar preocupado ante el hecho de que “el PSOE esté dispuesto a todo” pues en Pedro Sánchez ve un “burócrata del poder, por eso se quiere destruir la figura de Felipe González. ¿Se imaginan una comisión de investigación contra Pablo Iglesias? Sería imposible”. Feijóo ha dejado caer que los españoles tienen un “nivel intelectual un poco superior” que algunos portavoces del PSOE y se ha quejado de que tras una moción de censura “vergonzante” lo que haya sea un “gobierno atípico” en la Unión Europea que representa, a su juicio, "lo contrario de la política útil” pues ni siquiera logran que “nuestros socios se fíen de nuestras políticas económicas". "Todo parece indicar que en los próximos meses vamos a ir empeorando”, ha afirmado Feijóo, y ha indicado que “cuando uno no está a las prioridades, lógicamente el país se deteriora”.

En esa prioridad ha nombrado dos que interesan a todos, la vacuna contra la covid-19 y el empleo. De la gestión de la pandemia, ha afeado Feijóo a Sánchez el “gran aparataje mediático, propagandístico, de horas y horas contando relatos” y tanto Iturgaiz como él han mentado a los 40.000 fallecidos que finalmente habrá que reconocer; “por lo menos tener la dignidad de contarlos, de no ocultarlos”, ha esgrimido el gallego, que ha prometido en el momento oportuno "un relato más ajustado de lo que pasó en España".

El impacto económico, ha destacado Feijóo, todavía “no lo hemos percibido con intensidad por estar inyectando Ertes masivos, mientras que Iturgaiz ha recriminado que el Gobierno de Sánchez aleje a los mercados internacionales, que necesitan “vibraciones buenas” que no encuentran. Y ha aprovechado para incidir en que para el "nacionalismo en su conjunto", pues “cuanto peor España, mejor. "“Y los nacionalistas gallegos no tienen nada que envidiar a los catalanes y a los vascos", le ha hecho saber a Feijóo, al que ha contado cómo el mismo vio que en Europa cambiaban la "ES" de España por la "GZ" del que era "su país".

El líder de los populares gallegos le ha respondido que se dice "Galicia", no "Galiza", y ha añadido que “cuando no te pones de acuerdo en cómo llamas a tu madre, tienes algún problema con la familia”. Núñez Feijóo ha puntualizado que “los puentes son mucho más útiles que los muros” para lanzar una pregunta al aire: “¿Cómo vamos a parcelar nuestro país?". "Los nacionalistas se inventan la historia”, ha reaccionado Iturgaiz de inmediato.

"Cuando se pasan de frenada, el efecto es Cataluña", ha completado Feijóo, que toma como equivocación el “escorarse hacia la independencia y el rupturismo". "No podemos estar en el diván de un psiquiatra preguntándonos lo que somos", ha asegurado Feijóo de un "anacronismo político".

Alberto Núñez Feijóo ha hablado de su hijo, de las raíces vascas del pequeño Alberto y de cómo le enseñará todo el país, e Iturgaiz le ha prometido una camiseta del Athletic Club Bilbao, su equipo. Feijóo ha contado que en Madrid aprendió a ser del Celta y del Depor porque "vivir en Madrid te vacuna contra cualquier localismo", aunque queda clara su inclinación: "Seis cero al Alavés".

Feijóo ha hablado de su padre Saturnino: "Además del Depor", era de los rojiblancos. “Se murió el mismo año que nació mi hijo”. “Nos une lo esencial en esta nación que es España”, ha dicho con humor Iturgaiz para quitar dramatismo a ese momento. Feijóo le ha deseado un respaldo parlamentario potente para garantizar “la libertad de los vascos, pueblo que admiramos mucho” e Iturgaiz, una victoria aplastante en Galicia que le abra las puertas de su cuarto mandato.

"El planteamiento ideológico del Gobierno hace inviable las empresas electrointensivas"

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha argumentado que el "planteamiento ideológico" del Gobierno es "hacer inviable" las empresas electrointensivas.



En una conversación en la que ambos han abordado su visión sobre la gestión económica y en materia de empleo del Gobierno, Feijóo ha considerado que el Gobierno no está siendo "sensible" con el sector económico.



Como ejemplo ha citado la industria electrointensiva. "Podía haber aprovechado para activar una solución como una tarifa eléctrica competitiva, pero no lo ha hecho". "El planteamiento ideológico pasa por hacer inviables todas las compañías electrointensivas", ha dicho en relación a la situación de Alcoa o las antiguas plantas de esta compañía en Galicia y Asturias.