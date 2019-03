Feijóo: "Que los independentistas incumplan las leyes comienza a ser una regla"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que el incumplimiento de las leyes por parte de partidos independentistas en Cataluña "comienza a ser una regla y no una excepción".

Preguntado por la resolución de la Junta Electoral Central por la presencia de lazos amarillos en las instituciones catalanas y la gestión de president de la Generalitat, Quim Torra, el jefe del Ejecutivo gallego ha dicho en conferencia de prensa que "el Gobierno de España no puede aceptar que se convierta en una regla el incumplimiento de la leyes por parte de los partidos independentistas catalanes".

"Tras conocer lo que hace el gobierno de la Generalitat falta por conocer qué va a hacer el gobierno de España, estaremos muy atentos. Espero que no actúe de forma condicionada a la alianza que intenta hilvanar después de las elecciones con los partidos independentistas", ha asegurado.

En su opinión, además, "todo parece indicar" que a los partidos independentistas "solo les gustan las elecciones que organizan ellos", en las que se pueden votar "todas las veces que quieran".

Núñez Feijóo ha cargado, además, contra los dirigentes catalanes a cuenta del dato de inversión extranjera del año 2018 recientemente conocido, "el peor desde 2012", lo que significa, en su opinión, que no han aprovechado "la bonanza de la economía española de los últimos años y que aún se mantiene" para mejorar la vida de sus ciudadanos.

Preguntado por la posibilidad de que PP y PSOE formasen una "gran coalición" tras las elecciones generales, a semejanza de la firmada en Alemania por partidos similares, Núñez Feijóo ha asegurado que el PSOE es "actualmente un partido absolutamente distinto" al conocido en los últimos años, ya que "su único objetivo es gobernar y no posibilitar que haya gobiernos de concentración en España".

"Yo creo en mi país, creo en España y necesitamos un gobierno para España. Los gobiernos basados en partidos que no creen en España no me parece que sean útiles para el conjunto de los españoles", ha zanjado.

Preguntado también por la posibilidad de que PP y Ciudadanos lleguen a algún tipo de alianza en el Senado, Núñez Feijóo ha asegurado que desconoce propuestas en esa línea y ha mostrado su confianza en que las propuestas del PP de Galicia para la Cámara Alta estén cerradas.