Feijóo inclínase por eleccións o 26 de maio aínda que non dá "nada por feito"

O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, opinou este xoves que a data máis convinte para unha eventual convocatoria de eleccións xerais en España sería que coincidise cos comicios municipais, autonómicos e europeos do 26 de maio, aínda que advertiu de que el non dá "nada por feito".

Tras a reunión semanal do seu Executivo, Núñez Feijóo dixo en conferencia de prensa que tras o rexeitamento da Cámara ás contas presentadas polo Goberno de Pedro Sánchez "todo o mundo pode chegar á mesma conclusión: que a lexislatura está acabada e só falta a data para poder votar". "Pero eu non dou por feito nada", advertiu, xa que durante moitos meses, asegurou que a regra xeral foi que os intereses xerais de España non foron os do presidente do Goberno polo que dar por feito ou opinar sobre unhas eleccións non convocadas ou sobre a súa data supón unicamente iso, "opinar".

"A lexislatura está morta, agora queremos saber a data exacta do funeral. Pero se haberá eleccións ou non só corresponde ao presidente", destacou Núñez Feijóo, que considerou que "desde o punto de vista do sentido común e da estabilidade de España sería prudente e necesario convocar esas eleccións".

"Opino como a maioría de cidadáns, que se xa están convocadas para un domingo de maio, fagámolas" ese mesmo día, dixo en alusión ao 26 de maio, data para a que están fixados por lei eses comicios -o cuarto domingo de maio- aínda que non foron oficialmente convocados.

Para Núñez Feijóo sería inxustificable facer eleccións (xerais) en abril e que segundo se pechasen as urnas se volveran abrir en apenas uns días para outras eleccións en maio. "España non o merece", asegurou o presidente galego, que manifestou que "a estabilidade" que necesita España é "incompatible con dúas datas (electorais) en trinta días" e sería unha "enorme irresponsabilidade"

En canto á opinión do líder do seu partido, Pablo Casado, sobre posibles alianzas electorais dixo que é "bo que a xente saiba con quen se vai gobernar".

En calquera caso, asegurou que España non recuperará a estabilidade "se hai un goberno apoiado polos populistas e independentistas". "Xa hai un goberno apoiado así e foi abortado e frustrado", co que, engadiu, a moción de censura de hai menos dun ano non serviu "para nada" (...) "máis inestabilidade, máis inseguridade e probablemente unhas eleccións anticipadas". "O último ano, desde o punto de vista político, e o que máis interesa, social e economicamente en España, perdeuse", concluíu.

Incidiu en que os independentistas (cataláns) no Congreso non teñen interese pola gobernabilidade en España, algo que na súa opinión está "contrastado" e é "evidente" tras o seu voto en contra ao comezo do trámite orzamentario.

En canto á estabilidade que poida achegar a España un goberno formado ou apoiado por outras forzas distintas "está por ver", aínda que considerou que a el lle gustaría que o PP non necesitase pactar con Vox, partido ao que non mencionou. "Gustaríame que o PP non necesitase pactar con polo menos un deses partidos aos que vostede se refire", dixo en alusión a unha pregunta sobre un posible pacto entre PP, Ciudadanos e Vox.

Incidiu en que o obxectivo do PP é que a forza de Santiago Abascal, que na actualidade non ten representación no Congreso, siga sen tela e traballará para iso desde Galicia, para que todos os deputados e senadores posibles sexan do PP.