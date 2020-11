El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que nada le gustaría más que decir que "poder decir al cien por cien" que no habrá un nuevo confinamiento en Galicia, pero ha lamentado que no puede hacerlo aunque ha añadido que el Gobierno gallego trabajará para evitarlo.

En su comparecencia en el pleno, a petición del BNG, sobre la situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad, ha confiado en que de continuar la "tendencia a la baja" de estos últimos días a lo largo del mes de diciembre se pondrán "levantar algunas de las restricciones" más duras establecidas, en referencia al cierre perimetral de las siete ciudades o el cierre de la hostelería.

Además, ha anunciado un "sistema de autodeclaración" por internet para que las personas que creen que pueden ser contacto de un positivo introduzcan sus datos para que puedan ser contactados desde la central de seguimiento de contactos.

Núñez Feijóo ha criticado a quienes, como el partido nacionalista, reclaman un nuevo confinamiento ante el incremento de los contagios por el covid-19 porque se trata de "caminos demagógicos e improvisados que no conducen a ninguna parte nunca".

También ha recriminado a los negacionistas que "ondean la bandera de la vida normal" que todo el mundo desea pero "es imposible".

"No hacer nada no es una opción, pero también trabajaremos para evitar cerrar todo", ha afirmado el presidente gallego, quien ha apostado por una labor "quirúrgica" a la hora de tomar medidas por territorios en función de su evolución epidemiológica y ha abogado por un modelo de "cierres y aperturas progresivas".

Además, ha advertido de que el virus "no entiende de luchas partidistas y estrategias interesadas" y ha criticado a los responsables políticos que "quieren jugar a la confusión son los vecinos tratando de presionar a su Gobierno" porque "la Xunta no se va a dejar presionar y seguirá decidiendo las medidas en función de las recomendaciones del comité clínico".

"GESTIÓN INCOMPRENSIBLE". El presidente de la Xunta también reprochó este miércoles al Gobierno central su gestión "incomprensible e injustificable" del covid-19 en esta segunda ola, una actitud que le "sorprende, entristece y preocupa".

En su comparecencia de este miércoles, Núñez Feijóo ha destacado que Galicia tiene motivos para la "esperanza", tanto por las más de 30.000 personas curadas, como por la "comparación" con otras comunidades, así como por la "leve mejoría" que se está produciendo en los lugares con restricciones desde hace más tiempo y que será "más clara" en la próximas semanas, ha asegurado.

Sin embargo, a pesar de estos datos, no es posible relajarse, "en absoluto", ha advertido, ya que todas las "alertas están encendidas"; pero "igual que advertimos de un empeoramiento cuando se produce, es importante valorar una mejora cuando la hay, aunque sea leve e inicial".

REPROCHES AL GOBIERNO. En su intervención, el presidente gallego ha profundizado en sus críticas al Gobierno central anticipadas en mensajes en las redes sociales durante el pasado fin de semana.

"Me sorprende, entristece y preocupa la actitud del Gobierno central en este momento. Al principio de la crisis hubo errores, por la inexperiencia y por la rapidez con la que se propagó el virus; pero a estas alturas, ante una nueva ola que todos sabías que iba a llegar, es incomprensible e injustificable", ha reprochado.

Ha censurado que desde abril el Ejecutivo no ha hecho nada para legislar contra la pandemia y, ante el "desasosiego" que esta situación produce en los españoles, el Gobierno se dedica desde abril a abrir "debates inoportunos, que "dividen a la sociedad y que pueden mermar las instituciones".

"¿Qué dirían si en estado alarma la Xunta aprovechase para suprimir de la educación una de las lenguas oficiales?", ha repetido su crítica contra la enmienda a la denominada Ley Celáa, de la que entiende que elimina el castellano como lengua vehicular en la educación. "Ni el cambio en el CGPJ, ni la exclusión del castellano como lengua vehicular, ni el intento de establecer la verdad oficial a los medios tienen nada que ver con la pandemia; el mismo gobierno ausente contra la crisis es hiperactivo en presentar asuntos que fragmentan a la sociedad", añadió.

FONDOS COVID Y MASCARILLAS. De este modo, ha censurado que el Ejecutivo no haya legislado de forma específica contra las pandemias, que no reparta "de forma solidaria" los fondos contra el covid-19, ya que no respeta los criterios de financiación autonómica sino que "hace lo que quiere".

También ha reprochado que el Gobierno no haya establecido todavía criterios "claros y objetivos" para presentar proyectos a los fondos europeos de recuperación y ha acusado al Ejecutivo central de "mentir" por no reducir el Iva de las mascarillas al cuatro por ciento.

"Se puede, pero el problema es que el Gobierno dejaría de recaudar 1.600 millones en Iva (...) por lo que están mintiendo. Cuando el Gobierno aparece lo hace para presentar iniciativas que dividen, aprovechando un estado de alarma histórico de seis meses", ha criticado el presidente gallego.

¿COGOBERNANZA O DESGOBERNANZA?. Núñez Feijóo ha advertido de que la delegación de competencias no puede significar que el Gobierno se "ausente", porque "la cogobernanza no es desgobernanza", ante lo que ha apelado al Ejecutivo a "regresar a la gestión de la pandemia" y a que se "aleje de políticas que nos equipara con países en los que la democracia está en retroceso".

"Este gobierno no aparece para gestionar y establecer criterios claros, sino que cada comunidad tiene que afrontar, mayoritariamente en solitario, el covid", ha asegurado el presidente gallego.

Ante esta situación, ha asegurado que la Xunta no va a "abdicar de sus obligaciones" y no obviará las advertencias del comité clínico que asesora al Gobierno gallego, "éste sí, conocido, con nombres y apellidos y con número de colegiados", ha dicho en comparación con el comité que asesora al Gobierno.